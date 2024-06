Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud vont former un secrétariat permanent pour aligner leurs politiques

WASHINGTON — Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud créeront un secrétariat permanent pour renforcer leur engagement et aligner leurs politiques, alors que le groupe trilatéral apparaît comme un rempart clé pour maintenir la paix et la sécurité dans la région Indo-Pacifique.

Le secrétaire d’État adjoint Kurt Campbell a déclaré aux journalistes avant une réunion des vice-ministres vendredi que l’objectif de l’organisme de coordination est de « s’assurer que nous maintenons l’élan dans le travail important de ce groupe trilatéral ». Les trois pays exploreront de nouveaux domaines de coopération, « pas seulement en Asie du Nord-Est, mais à l’échelle mondiale », a-t-il déclaré.