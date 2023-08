Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud annonceront une coopération renforcée en matière de défense lors du sommet de Camp David

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud devraient annoncer des plans de coopération militaire élargie sur les défenses antimissiles balistiques et le développement technologique face à l’inquiétude croissante suscitée par le programme nucléaire nord-coréen lorsque les dirigeants des pays se réuniront à Camp David pour un sommet vendredi, selon deux hauts responsables de l’administration Biden.

Les responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de la planification du sommet, ont déclaré que les annonces feront partie d’un large éventail d’initiatives qui seront dévoilées alors que le président Joe Biden accueille le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol. pour le rassemblement d’une journée à la retraite présidentielle dans les montagnes Catoctin du Maryland.

Le sommet est le premier que Biden a tenu pendant sa présidence à Camp David et intervient au milieu d’un dégel dans les relations historiquement compliquées entre le Japon et la Corée du Sud. Le Japon a colonisé la péninsule coréenne de 1910 à 1945.

La Maison Blanche cherche à tirer parti de la récente dynamique diplomatique et vise à utiliser le sommet pour « institutionnaliser, approfondir et épaissir les habitudes de coopération » entre les trois pays alors qu’ils font face à un Pacifique de plus en plus compliqué, a déclaré un responsable.

Plus tôt lundi, les médias d’État nord-coréens ont rapporté que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait ordonné une augmentation drastique de la production de missiles et d’autres armes. La poussée de Kim pour produire plus d’armes intervient alors que les responsables américains pensent que le ministre russe de la Défense a récemment discuté avec la Corée du Nord de la possibilité de vendre plus d’armes à la Russie pour sa guerre avec l’Ukraine.

Le Japon et la Corée du Sud ont rapidement resserré leurs liens alors qu’ils approfondissaient leur coopération sécuritaire tripartite avec Washington en réponse aux menaces régionales croissantes de la Corée du Nord et d’une Chine de plus en plus affirmée.

Les liens se sont rapidement améliorés depuis mars après que le gouvernement du président sud-coréen Yoon Suk Yeol a annoncé une initiative visant à résoudre les différends liés à l’indemnisation des travailleurs forcés coréens en temps de guerre.

Le mois dernier, le Japon a rétabli la Corée du Sud en tant que nation privilégiée avec un statut commercial accéléré, mettant fin à une dispute économique de quatre ans qui a été encore plus tendue lors de leurs conflits historiques amers. Les trois pays ont également annoncé en juin qu’ils commenceraient à partager en temps réel les données d’alerte précoce sur les lancements de missiles nord-coréens d’ici la fin de l’année.

Biden prévoit d’emmener Kishida et Yoon se promener sur le terrain de Camp David et accueillera les dirigeants pour un déjeuner intime, ont déclaré les responsables. Alors que Biden tiendra des conversations en tête-à-tête avec les deux dirigeants, les trois dirigeants passeront la majeure partie de la visite ensemble, ont déclaré les responsables.

Un responsable a déclaré que la réunion à Camp David visait à faire comprendre que les progrès réalisés entre la Corée du Sud et le Japon étaient un « gros problème » et qu’il était essentiel que la relation « ne fasse que progresser ».

Les dirigeants devraient être habillés en manches de chemise sans cravate pour les parties privées des réunions de Camp David de vendredi. Les dirigeants devraient également participer à une conférence de presse conjointe à la fin du sommet.

Camp David a été le théâtre de moments diplomatiques significatifs.

Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, le président Franklin Roosevelt et le Premier ministre britannique Winston Churchill se sont rencontrés lors de la retraite – alors connue sous le nom de Shangri-La – pour planifier la campagne d’Italie qui ferait sortir Benito Mussolini de la guerre.

Le président Jimmy Carter a accueilli le président égyptien Anouar Sadate et le Premier ministre israélien Menachem Begin en septembre 1978 pour des pourparlers qui ont établi un cadre pour un traité de paix historique entre Israël et l’Égypte en mars 1979.

En 2000, le président Bill Clinton a amené le président de l’Organisation de libération de la Palestine de l’époque, Yasser Arafat, et le Premier ministre israélien Ehud Barak à Camp David dans une tentative infructueuse d’un accord mettant fin au conflit.

Aamer Madhani, Associated Press