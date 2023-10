Invoquant le « potentiel d’attaques terroristes, de manifestations ou d’actions violentes contre les citoyens et les intérêts américains », le Département d’État a averti les Américains à l’étranger de faire preuve d’une plus grande prudence.

WASHINGTON — Le Département d’État américain a publié un alerte mondiale à la prudence jeudi en raison de la montée des tensions au Moyen-Orient et ailleurs déclenchée par la guerre en cours entre Israël et le Hamas.

Plus tôt dans la semaine, le Département d’État a levé son alerte aux voyageurs au Liban et a averti les citoyens américains de ne pas se rendre dans le pays en raison de « la situation sécuritaire imprévisible liée aux échanges de roquettes, de missiles et d’artillerie entre Israël et le Hezbollah ou d’autres factions militantes armées ».

Le Département d’État a ordonné aux citoyens américains qui recherchent de l’aide pour quitter Israël, la Cisjordanie, Gaza et le Liban de remplir un formulaire d’admission en cas de crise.