Les États-Unis lancent une nouvelle série de missiles contre des sites houthis au Yémen

WASHINGTON (AP) — L’armée américaine a lancé une nouvelle vague de frappes de missiles contre des navires et des sous-marins. Sites contrôlés par les Houthis Mercredi, a déclaré le commandement central américain, c’est la quatrième fois en quelques jours qu’il cible directement le groupe au Yémen alors que la violence déclenchée à la suite de la guerre entre Israël et le Hamas continue de se propager au Moyen-Orient.

Les frappes ont été lancées depuis la mer Rouge et ont touché 14 missiles que le commandement considère comme une « menace imminente ». Ces frappes font suite à l’annonce officielle mercredi selon laquelle les États-Unis ont réinscrit les Houthis sur leur liste de pays. terroristes mondiaux spécialement désignés. Les sanctions qui accompagnent cette désignation officielle visent à couper les groupes extrémistes violents de leurs sources de financement.

“Les forces ont mené des frappes sur 14 missiles Houthis soutenus par l’Iran qui étaient chargés pour être tirés dans les zones contrôlées par les Houthis au Yémen”, a déclaré le commandement central dans un communiqué publié sur X mercredi soir. « Ces missiles sur rails de lancement représentaient une menace imminente pour les navires marchands et les navires de la marine américaine dans la région et auraient pu être tirés à tout moment, incitant les forces américaines à exercer leur droit et leur obligation inhérents de se défendre. »

Malgré les sanctions et les frappes militaires, dont une opération à grande échelle vendredi menées par des navires de guerre et des avions de guerre américains et britanniques qui ont touché plus de 60 cibles à travers le Yémen, les Houthis poursuivent leur campagne de harcèlement contre les navires commerciaux et militaires. Le dernier incident s’est produit mercredi lorsqu’un drone d’attaque à sens unique a été lancé depuis une zone contrôlée par les Houthis au Yémen et a frappé le M/V Genco Picardie, battant pavillon des Îles Marshall, détenu et exploité par les États-Unis, dans le golfe d’Aden.

Les États-Unis ont également fortement averti l’Iran de cesser de fournir des armes aux Houthis. Jeudi, un raid américain sur un boutre a intercepté des pièces de missile balistique que les États-Unis ont déclaré que l’Iran expédiait au Yémen. Deux SEAL de l’US Navy restent portés disparus après que l’un ait été renversé du navire par une vague lors de la saisie et que le second ait suivi le SEAL vaincu dans l’eau.

Mercredi, le secrétaire de presse du Pentagone, le major-général Pat Ryder, a déclaré que les États-Unis continueraient à mener des actions militaires pour empêcher de nouvelles attaques.

« Ils exploitent cette situation pour mener des attaques contre des navires et des navires de plus de 50 pays… à travers le monde. Nous allons donc continuer à travailler avec nos partenaires de la région pour prévenir ces attaques ou les dissuader à l’avenir », a déclaré Ryder.

Plusieurs incidents se sont produits depuis les opérations conjointes de vendredi. Les Houthis ont tiré ce week-end un missile de croisière antinavire vers un destroyer de la marine américaine, mais le navire l’a abattu. Les Houthis ont ensuite frappé un navire américain dans le golfe d’Aden lundi et un vraquier battant pavillon maltais dans la mer Rouge mardi. En réponse, mardi, les États-Unis ont frappé quatre missiles balistiques antinavires qui étaient prêts à être lancés et qui représentaient une menace imminente pour les navires marchands et de la marine américaine dans la région.

Quelques heures plus tard, les Houthis ont revendiqué la responsabilité de l’attaque contre le vraquier Zografia battant pavillon maltais. Le navire a été touché, mais personne n’a été blessé et il a continué sa route.

