Les États-Unis lancent une initiative de défense et de technologie de haut niveau avec l’Inde

Commentez cette histoire Commenter

Les États-Unis et l’Inde ont officiellement établi mardi une initiative de haut niveau sur la défense et les technologies émergentes – ce que le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a qualifié de “pari stratégique” sur les relations entre partenaires démocratiques. L’initiative sur les technologies critiques et émergentes, ou iCET, fait suite à un engagement pris en mai dernier par le président Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi, et encouragera, entre autres, la production conjointe d’équipements de défense – y compris les moteurs à réaction militaires, l’artillerie à longue portée et véhicules blindés d’infanterie.

Sullivan a rencontré mardi son homologue Ajit Doval à la Maison Blanche pour lancer le initiative, qui, selon lui, servirait les intérêts stratégiques plus profonds des deux pays. Les deux aides sont le fer de lance de l’initiative.

Cela survient alors que la guerre de la Russie en Ukraine entre dans sa deuxième année et que l’Inde cherche à réduire sa dépendance de plusieurs décennies à l’égard de l’équipement militaire russe. La provocation régionale de Pékin – y compris un rythme croissant de coercition économique et militaire chinoise – sert également d’aiguillon à un partenariat accru entre New Delhi et Washington. De violents affrontements à la frontière chinoise avec l’Inde ont aggravé les tensions entre les deux pays.

L’Inde et la Chine s’affrontent lors du dernier affrontement à haute altitude

Sullivan, dans une interview avec des journalistes, a reconnu la dimension géopolitique de l’initiative. “Le contexte de la concurrence géopolitique avec la Chine est une caractéristique des relations américano-indiennes depuis plus d’une décennie”, a déclaré Sullivan. C’est devenu une caractéristique plus aiguë de la relation au cours des dernières années, a-t-il déclaré.

Mais, a-t-il dit, « une grande partie de l’histoire concerne fondamentalement un pari sur la haute technologie et une politique d’innovation industrielle. C’est au cœur de toute l’approche du président à sa présidence. Alors la Chine–Les facteurs russes sont réels, mais l’idée de construire un écosystème démocratique profond avec la haute technologie l’est tout autant.

Jusqu’à présent, une grande partie de l’initiative consiste en des intentions déclarées de poursuivre la coopération dans plusieurs domaines, notamment les semi-conducteurs, les infrastructures sans fil 5G et 6G, et les vols spatiaux commerciaux, y compris l’exploration lunaire.

Les responsables ont annoncé une étape concrète. GE Aerospace a demandé une licence d’exportation pour la production de moteurs à réaction et un transfert de technologie progressif en Inde, selon un haut responsable de l’administration.

“Cela va être une opportunité de transformation pour plusieurs avions et a le potentiel de changer la donne, dans la mesure où nous ne l’avons vraiment fait nulle part ailleurs », a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes. .

D’autres projets que les deux gouvernements explorent incluent l’obusier M777 et le véhicule de combat blindé Stryker, a déclaré le responsable. L’idée serait d’aider l’Inde à développer une industrie de défense indigène pour sa propre défense et ses exportations, ont déclaré des responsables.

Il y a cependant des obstacles, a déclaré Sullivan. Des ajustements doivent être apportés aux politiques américaines de diffusion et de transfert de technologies, et du côté indien, des changements sont nécessaires dans les politiques réglementaires fiscales et douanières.

“Beaucoup de [American] les gens d’affaires diraient : “Nous devons être sûrs que vous allez être un acheteur fiable, que vous avez l’argent pour payer ces choses et que le processus est plus transparent”, a déclaré un deuxième responsable de l’administration. “Il y a donc du travail à faire des deux côtés.”

Un autre élément de l’initiative est la diversification de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, une préoccupation qui est devenue plus urgente avec les menaces chinoises contre Taïwan, qui domine l’offre mondiale de semi-conducteurs de haute technologie. Une partie du plan américain consiste à aider l’Inde à développer ses capacités de fabrication de puces héritées tout en continuant le flux d’ingénieurs de haut niveau qui étudient et travaillent aux États-Unis, a déclaré Sullivan.

L’ambassadeur Atul Keshap, président du US-India Business Council, a qualifié l’iCET de “forum formidable permettant à nos deux démocraties de se coordonner pour maintenir une économie mondiale libre, ouverte et sécurisée” lors d’un événement de la Chambre de commerce américaine lundi.

Une nouvelle ère de politique industrielle avec la signature du Chips Act

La technologie est « au cœur de la relation américano-indienne » depuis des décennies, a déclaré Tanvi Madan, expert indien à la Brookings Institution. C’était une source majeure de friction à partir du milieu des années 1970, lorsque les États-Unis ont imposé des contrôles à l’exportation après que l’Inde a effectué un test d’explosion nucléaire, a-t-elle déclaré. Mais ces dernières années, la coopération technologique, y compris un accord majeur sur le nucléaire civil signé en 2006, a contribué à renforcer les liens américano-indiens, a-t-elle déclaré.

L’objectif de l’initiative est d’être “la prochaine grande étape” dans la relation, a déclaré Sullivan.

Il “a le potentiel d’être un point de décollage”, a déclaré Madan.

Mais d’autres observateurs ont appelé à la prudence, notant que les deux démocraties fractionnées n’ont pas toujours travaillé de concert. “Il faudra du temps pour que les résultats réalisent leur plein potentiel”, a déclaré Rudra Chaudhuri, directeur de Carnegie India. “Cela exigera également que le secteur privé, l’académie, les groupes de réflexion et les leaders d’opinion des deux pays travaillent plus dur pour accélérer la coopération technologique émergente.”

L’Inde aspire à être une grande puissance qui n’est alliée à aucun pays en particulier, ont déclaré des analystes. Mais il existe une convergence d’intérêts avec les États-Unis et ses alliés indo-pacifiques, alors que la Chine exerce de plus en plus son avantage dans la région.