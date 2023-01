Les États-Unis lancent une formation élargie pour les troupes ukrainiennes en Allemagne

L’objectif est que 500 soldats retournent combattre la Russie en cinq à huit semaines, a déclaré le général Mark Milley.

Washington a lancé dimanche son programme d’entraînement élargi pour les troupes ukrainiennes en Allemagne, a déclaré le général Mark Milley, président de l’état-major interarmées américain.

“Ce soutien est vraiment important pour que l’Ukraine puisse se défendre”, Milley a déclaré lundi, cité par AP. “Et nous espérons être en mesure de rassembler cela ici en peu de temps.”

Selon le général, le plan prévoit qu’un bataillon de quelque 500 soldats se remette à combattre la Russie dans cinq à huit semaines.

Le lancement du programme de formation fait suite à l’annonce par les États-Unis au début du mois qu’ils enverraient des dizaines de véhicules d’infanterie Bradley en Ukraine, l’Allemagne et la France promettant également de fournir une armure similaire. Ce week-end, le Royaume-Uni a officiellement confirmé qu’il fournirait 14 chars de combat principaux Challenger 2 à Kiev, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, envisageant d’en fournir davantage. “équipement de guerre lourd” pour le gouvernement Zelensky de l’Ouest en “le futur proche.”

Lire la suite L’Otan promet plus d’armes lourdes pour l’Ukraine

Ce serait “idéal” si les troupes ukrainiennes nouvellement formées étaient de retour en action et capables d’utiliser ce matériel “quelque temps avant que les pluies de printemps n’apparaissent”, dit Milley.

Le président de l’état-major interarmées devrait visiter lundi la base d’entraînement de Grafenwoehr en Bavière allemande pour jeter un coup d’œil au programme.

La soi-disant formation interarmes verra des instructeurs américains apprendre aux militaires ukrainiens à mieux coordonner leurs unités de la taille d’une compagnie et d’un bataillon, en utilisant conjointement l’artillerie, les blindés et les forces terrestres. Ces compétences devraient leur permettre de résister plus efficacement aux attaques russes et de mener leurs propres opérations offensives, selon AP.

Milley a souligné que les États-Unis avaient fourni ce type de formation aux Ukrainiens avant le début du conflit entre Moscou et Kiev. Depuis février dernier, les Américains se sont davantage concentrés sur l’enseignement aux soldats de Kiev de l’utilisation d’équipements spécifiques fournis par les États-Unis, notamment les lance-roquettes multiples HIMARS et les obusiers M777. Plus de 3 100 militaires ont reçu une telle formation jusqu’à présent, a déclaré le général.

LIRE LA SUITE: Un sénateur américain pointe la “menace” des troupes ukrainiennes

La semaine dernière, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a insisté sur le fait que les États-Unis et l’OTAN « de facto… sont déjà devenus une partie indirecte » au conflit entre la Russie et l’Ukraine. Leur aide considérable à Kiev a rendu leur implication “évident,” il a dit.