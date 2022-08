Les États-Unis lancent une deuxième série de frappes en Syrie contre des milices soutenues par l’Iran

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’armée américaine a lancé une deuxième série de frappes contre des combattants soutenus par l’Iran en Syrie moins de 24 heures après que des frappes aériennes ont largué neuf bombes sur des cibles dans l’est de la Syrie, une réponse directe à une attaque de la milice qui a blessé trois militaires américains.

“Les États-Unis n’hésiteront pas à se défendre contre l’agression iranienne et soutenue par l’Iran lorsqu’elle se produira”, a déclaré aux journalistes jeudi Colin Kahl, sous-secrétaire à la Défense pour la politique, selon la BBC.

Trois militaires américains ont été blessés mercredi dans deux attaques à la roquette contre des complexes abritant des troupes américaines, le commandement central américain affirmant que les militaires avaient été soignés pour des blessures mineures.

Les États-Unis ont répondu à l’attaque en lançant des hélicoptères Apache pour cibler un convoi de véhicules qui ont pris part à l’attaque, des responsables militaires affirmant que la frappe avait tué deux des trois combattants présumés.

LA FRAPPE AÉRIENNE AMÉRICAINE EN SYRIE A UTILISÉ 8 AVIONS DE CHASSE HOMMÉS QUI LÂCHENT 9 BOMBE GUIDÉE : OFFICIEL

L’attaque par hélicoptère a eu lieu moins de 24 heures après que les États-Unis ont utilisé huit avions de combat habités pour frapper neuf cibles en Syrie affiliées au Corps des gardiens de la révolution iraniens. Les frappes aériennes sont intervenues en représailles à une attaque contre les forces américaines en Syrie au début du mois, selon l’USCENTCOM.

“La frappe dans l’est de la Syrie était une réponse aux attaques de Groupes soutenus par l’Iran contre les forces américaines en Syrie le 15 août et démontre notre détermination à défendre les forces et l’équipement américains”, a déclaré mercredi le commandant de l’USCENTCOM, le général Michael Kurilla, dans un communiqué.

Les États-Unis ont environ 1 000 soldats stationnés en Syrie dans la campagne en cours contre l’État islamique.

Les attaques contre les forces soutenues par l’Iran surviennent alors que les États-Unis continuent d’essayer de progresser vers un nouvel accord nucléaire avec l’Iran. Les rapports de cette semaine ont indiqué que les deux parties pourraient se rapprocher d’un accord.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

S’adressant à CNN mercredi, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que les frappes en Syrie démontrent l’urgence de conclure un accord.

“Si l’Iran était en mesure d’obtenir une arme nucléaire, chaque défi auquel nous sommes confrontés avec le régime iranien deviendrait plus difficile”, a déclaré Price. “Si nous parvenons à écarter… le spectre de l’arme nucléaire iranienne, nous pourrons nous attaquer plus efficacement à tout ce à quoi nous sommes confrontés de la part de l’Iran, de ses mandataires et des groupes qu’il soutient dans la région.”