Les États-Unis lancent une deuxième série de frappes aériennes contre des groupes soutenus par l’Iran qui, selon eux, ont attaqué les troupes américaines

L’armée américaine a déclaré mercredi que des avions militaires américains avaient frappé un stockage d’armes dans l’est de la Syrie qui, selon les autorités, était utilisé par des militants soutenus par l’Iran, responsables de dizaines d’attaques de drones et de roquettes contre les troupes américaines dans la région au cours des trois dernières semaines.

Il s’agit de la deuxième grève de ce type au cours des deux dernières semaines.

“Aujourd’hui, sous la direction du président Biden, les forces militaires américaines ont mené une frappe d’autodéfense contre une installation dans l’est de la Syrie utilisée par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien et des groupes affiliés”, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin dans un communiqué. “Cette frappe a été menée par deux F-15 américains contre un centre de stockage d’armes. Cette frappe d’autodéfense de précision est une réponse à une série d’attaques contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des affiliés de la Force Qods et du CGRI. Le président n’a pas d’autre choix que de le faire. priorité que la sécurité du personnel américain, et il a ordonné l’action d’aujourd’hui pour montrer clairement que les États-Unis se défendront eux-mêmes, défendront leur personnel et leurs intérêts.

“Les États-Unis sont tout à fait prêts à prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour protéger notre population et nos installations. Nous appelons à éviter toute escalade. Le personnel américain continuera à mener des missions de lutte contre l’EI en Irak et en Syrie”, a-t-il déclaré.

“Entre le 17 octobre et le 7 novembre… les forces américaines ont été attaquées au moins 40 fois”, a déclaré mardi la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh.

Christof Stache/AFP via Getty Images, FILE

Plus de la moitié de ces attaques ont eu lieu après le 27 octobre, lorsque des avions de combat américains ont frappé deux installations d’armes et de munitions dans l’est de la Syrie qui, selon les responsables, étaient utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien et des groupes affiliés.

Jusqu’à présent, 46 militaires américains ont été identifiés avec des signes de traumatismes crâniens ou des blessures mineures telles que des tympans perforés, des acouphènes et des chevilles roulées, a déclaré le secrétaire de presse du Pentagone, le brigadier. Le général Pat Ryder a déclaré aux journalistes lundi.

La plupart des soldats ont repris leurs fonctions, mais deux d’entre eux ont été transportés vers des hôpitaux américains à Landstuhl, en Allemagne, pour des examens et des soins plus approfondis, a indiqué Ryder.

Dans une déclaration suite aux contre-attaques américaines du 26 octobre, Austin a imputé au régime iranien les attaques contre les forces américaines et a promis de poursuivre les actions si l’agression devait se poursuivre.

“L’Iran veut cacher sa main et nier son rôle dans ces attaques contre nos forces. Nous ne les laisserons pas. Si les attaques des mandataires de l’Iran contre les forces américaines se poursuivent, nous n’hésiterons pas à prendre d’autres mesures nécessaires pour protéger notre peuple”, a-t-il déclaré. dit.

“Une bonne défense fait partie intégrante d’une bonne attaque, et il faut répondre aux attaques quasi constantes des groupes soutenus et dirigés par l’Iran de manière à dissuader de nouvelles attaques”, a déclaré Mick Mulroy, ancien secrétaire adjoint à la Défense pour le Moyen-Orient et l’Iran. un contributeur ABC.