Les États-Unis lancent un programme de compensation carbone pour aider les pays en développement

Mercredi, l’envoyé américain pour le climat John Kerry a dévoilé un plan de compensation carbone cela permettrait aux entreprises de financer des projets d’énergie renouvelable dans les pays en développement qui luttent pour s’éloigner des combustibles fossiles.

Le programme, appelé Energy Transition Accelerator, est en partenariat avec des groupes philanthropiques comme la Fondation Rockefeller et le Bezos Earth Fund et sera finalisé au cours de l’année à venir. Les responsables affirment que cela pourrait canaliser des milliards de dollars du secteur privé vers les économies des pays en développement qui s’efforcent de passer à des sources d’énergie renouvelables comme l’éolien ou le solaire.

Le plan créera une nouvelle classe de compensations de carbone qui représente des investissements dans des projets qui aident à accélérer les projets d’énergie renouvelable ou à renforcer la résilience au changement climatique dans un pays en développement. Les entreprises peuvent acheter ces compensations pour compenser une partie de leurs émissions de CO2, et l’argent ira à ces projets.

Le Chili et le Nigéria font partie des pays en développement intéressés par le programme, a indiqué le département d’État, et Bank of America, Microsoft, PepsiCo et Standard Chartered Bank ont ​​”exprimé leur intérêt à informer le développement de l’ETA”.

Les programmes volontaires de compensation carbone ont été largement critiqués comme des programmes insuffisamment réglementés qui permettent aux gouvernements et aux entreprises de saper les objectifs d’émissions nettes nulles. Des rapports ont montré, par exemple, que les gestionnaires des terres sont ne pas changer leurs pratiques d’exploitation forestière dans certaines forêts où des compensations ont été achetéeset que certaines peuplements de bois qui auraient été “sauvés” avaient déjà été préservés et n’étaient pas prévus pour la journalisation de toute façon.

Afin d’acheter ces crédits dans le cadre du nouveau programme, les entreprises doivent s’engager à atteindre zéro émission nette d’ici 2050 et rendre compte chaque année des émissions ainsi que des progrès vers l’objectif, selon une ébauche du plan. Les entreprises de combustibles fossiles ne sont pas non plus autorisées à participer au programme.

Mais plusieurs grands groupes environnementaux ont déclaré qu’ils ne soutenaient pas le plan, arguant que la proposition manquait de détails et pourrait finalement saper les efforts visant à réduire les émissions mondiales.