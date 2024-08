MIAMI — Comme inscriptions ouvertes lundi pour environ 500 000 conjoints de citoyens américains qui ont obtenu un statut légal sans avoir à quitter le pays au préalable, Karen et Xavier Chavarria n’avaient rien à célébrer.

Comme beaucoup d’autres, Karen a quitté les États-Unis volontairement – ​​dans son cas, pour le Nicaragua – comme prix à payer pour vivre illégalement dans le pays, prévoyant d’accumuler suffisamment de temps loin de chez elle pour pouvoir y rentrer et retrouver son mari, Xavier, sur la voie de la citoyenneté.

L’offre de Joe Biden L’ouverture d’un chemin vers la citoyenneté sans avoir à quitter le pays au préalable pendant 10 ans est l’un des plus importants décrets présidentiels visant à faciliter l’entrée des immigrants depuis 2012, lorsque le Programme d’action différée pour les arrivées d’enfants a autorisé des séjours temporaires mais renouvelables à des centaines de milliers de personnes venues aux États-Unis alors qu’elles étaient jeunes enfants avec leurs parents.

Pour être éligibles, les conjoints doivent avoir vécu aux États-Unis sans interruption pendant 10 ans au 17 juin 2024 et avoir été mariés à cette date. L’administration Biden estime que 500 000 conjoints pourraient en bénéficier, ainsi que 50 000 beaux-enfants de citoyens américains.

« Sans ce processus, des centaines de milliers de conjoints non-citoyens de citoyens américains risquent de rester aux États-Unis sans statut légal, ce qui amènera ces familles à vivre dans la peur et l’incertitude quant à leur avenir », a déclaré le département de la Sécurité intérieure. a déclaré lundi dans un document qui détaille la politique. Forcer les conjoints à quitter le pays « perturbe le bien-être économique et émotionnel de la famille ».

Les conjoints qui ne respectent pas les dates prescrites et les autres critères d’éligibilité sont confrontés à un choix déchirant : quitter le pays volontairement pendant des années pour avoir le droit de rentrer ou de rester aux États-Unis sans statut légal.

Karen Chavarria est retournée au Nicaragua en 2017 et s’est présentée au consulat américain pour un entretien dans le cadre de sa demande de réunion avec son mari aux États-Unis. Elle a traversé la frontière depuis le Mexique en 2002 et a demandé un statut légal après avoir épousé Xavier, 57 ans, qui travaille dans l’entretien d’immeubles à New York et vit à Garfield, dans le New Jersey. Ils ont deux enfants, tous deux citoyens américains.

Xavier se rend au moins deux fois par an pour rendre visite à Karen, 41 ans, et à leur fils de 12 ans, qui vivent à Jinotega, au nord de Managua, la capitale du Nicaragua. Xavier explique qu’il ne peut pas vivre au Nicaragua car il n’y trouve pas de travail, n’a pas de traitement contre le diabète et craint pour sa sécurité car sa famille est dans l’opposition politique depuis des années. Leur fille de 20 ans vit aux États-Unis

Karen a manqué des moments importants, notamment la remise des diplômes de sa fille au lycée et ses anniversaires. L’offre faite par l’administration Biden aux conjoints qui ont choisi de rester aux États-Unis l’a remplie de désespoir.

« C’est quelque chose pour lequel nous nous sommes battus et après tant de difficultés, nous sommes arrivés jusqu’ici sans aucun espoir », a-t-elle déclaré en pleurs dans une interview vidéo depuis le Nicaragua.

On ne sait pas exactement combien de conjoints ont quitté les États-Unis volontairement. Mais Eric Lee, avocat spécialisé dans l’immigration et ayant des bureaux dans le Michigan et en Californie, a déclaré qu’il s’agissait d’un nombre « énorme ». Les immigrants et les groupes de défense des droits ont exhorté la Maison Blanche à les inclure dans la nouvelle politique.

« La seule raison pour laquelle tant de personnes sont punies, c’est parce qu’elles ont essayé de sortir de l’ombre, elles ont essayé de suivre la loi », a déclaré Lee.

Le département de la Sécurité intérieure n’a pas répondu aux questions concernant l’éligibilité des personnes ayant quitté le pays volontairement, indiquant seulement qu’elles « pourraient être éligibles à un traitement continu à l’étranger ».

Les groupes favorables aux restrictions sur l’immigration considèrent cette politique comme trop généreuse. La Fédération américaine pour la réforme de l’immigration a déclaré lundi qu’elle rendait un mauvais service à ceux qui attendent d’immigrer légalement et que Biden était « clairement pressé » d’inscrire les gens avant de quitter ses fonctions, ce qui rendrait plus difficile pour un tribunal d’annuler leurs prestations une fois qu’elles leur auront été accordées.

Le ministère a déclaré lundi que 64 % des bénéficiaires potentiels sont originaires du Mexique et 20 % du Guatemala, du Honduras et du Salvador. Ils deviennent éligibles pour rester aux États-Unis pendant trois ans sous l’autorité présidentielle connu sous le nom de libération conditionnelle pour un montant de 580 $, qui comprend la possibilité de demander une autorisation de travail, une carte verte et, éventuellement, la citoyenneté.

Les personnes considérées comme des menaces à la sécurité nationale ou à la sécurité publique et celles reconnues coupables de crimes considérés comme graves, y compris de délits pour conduite sous l’influence de l’alcool, sont disqualifiées, tout comme celles qui appartiennent à un gang.

Juan Enrique Sauceda, 47 ans, est en détention à Piedras Negras, au Mexique, de l’autre côté de la frontière avec Eagle Pass, au Texas. Il a été expulsé en 2019 alors qu’il était marié à une citoyenne américaine et a demandé à rentrer aux États-Unis. Sa femme et ses deux enfants vivent à Houston.

« Je veux retourner aux États-Unis parce que j’ai grandi là-bas, j’ai ma femme, mes enfants, tout », a déclaré Saucedo. « Je ne me sens pas à ma place ici. »

Spagat a réalisé son reportage depuis San Diego. Rebecca Santana, journaliste à l’Associated Press à Rocklin, en Californie, a contribué à cet article.

Le titre a été réécrit pour clarifier que la politique met les gens sur la voie de la citoyenneté mais ne l’accorde pas.