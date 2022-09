Les États-Unis lancent un missile balistique intercontinental pour la deuxième fois en un mois après avoir averti la Russie

Les États-Unis ont lancé un missile balistique intercontinental Minuteman III pour la deuxième fois en un mois.

Les responsables de l’US Air Force ont révélé qu’ils avaient averti la Russie avant le lancement.

Les États-Unis ont lancé un missile balistique intercontinental Minuteman III Crédit : base de la force spatiale de Vandenberg

Le missile a été lancé juste après 1h du matin, heure locale, le 7 septembre depuis la Vandenberg Space Force Base en Californie.

Les responsables ont déclaré que le lancement était un “test opérationnel” car ils l’ont décrit comme “de routine”.

Le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder, a déclaré : « Le but du programme de lancement d’essais ICBM est de démontrer l’état de préparation des forces nucléaires américaines et de donner confiance dans la sécurité et l’efficacité de la dissuasion nucléaire du pays.

Moscou a été informé du test conformément au nouveau traité START.

Il est entré en vigueur en février 2011 et le traité a été prolongé par Washington DC et Moscou jusqu’en 2026.

Le nouveau traité START est conçu pour imposer des limites aux armes nucléaires russes, selon le Département d’État.

Le dernier événement test a eu lieu quelques semaines seulement après le lancement d’un missile Minuteman III le 16 août.

Le véhicule a parcouru plus de 4 200 milles dans le cadre de l’exercice.

Commandant de la force opérationnelle, le major Armond Wong : “Nos lancements d’essai sont programmés bien à l’avance et ne sont pas réactifs aux événements mondiaux.”

Les responsables ont déclaré qu’il existe un processus de planification “méticuleux” qui commence jusqu’à un an à l’avance.

Le colonel Chris Cruise, commandant du 576e Escadron d’essais en vol, a déclaré : Ne vous y trompez pas, notre triade nucléaire est la pierre angulaire de la sécurité nationale de notre pays et de nos alliés dans le monde.

“Ce lancement d’essai programmé est démonstratif de la façon dont la flotte d’ICBM de notre pays illustre notre état de préparation et la fiabilité du système d’arme.

Les responsables de l’armée de l’air ont révélé qu’il y avait déjà eu plus de 300 tests de missiles.

Le missile balistique intercontinental Minuteman III peut se déplacer à des vitesses de 15 000 mph et a une portée de plus de 6 000 miles.

Un test devait avoir lieu le 4 août mais il a été retardé.