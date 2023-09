Les États-Unis lancent un ICBM non armé pour tester « l’état de préparation des forces nucléaires » quelques heures seulement après avoir lancé un sévère avertissement à la Corée du Nord

Les États-Unis ont lancé un missile balistique intercontinental Minuteman III non armé dans une démonstration de force quelques heures après avoir lancé un sévère avertissement à la Corée du Nord.

Le lancement test a eu lieu mercredi depuis la base spatiale de Vandenberg, dans le comté de Santa Barbara, en Californie, dans le cadre d’une collaboration entre l’US Air Force et la Space Force.

Les États-Unis ont lancé mercredi un missile balistique intercontinental non armé Minuteman III au large des côtes de Californie. Crédit : Getty Images

« Le but du lancement test de l’ICBM est de valider et de vérifier la sûreté, la sécurité, l’efficacité et l’état de préparation du système d’armes », a déclaré la Vandenberg Space Force dans un communiqué à Fox News.

« Les aviateurs et les gardiens qui accomplissent cette mission vitale font partie du personnel le plus compétent et le plus dévoué de l’armée de l’air américaine », a déclaré le colonel Bryan Titus, vice-commandant du Space Launch Delta 30.

« Ces lancements d’essais démontrent l’état de préparation des forces nucléaires américaines et donnent confiance dans la létalité et l’efficacité de la dissuasion nucléaire du pays. »

Cette démonstration de force intervient après que le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a averti la Corée du Nord qu’elle « paierait un prix » si elle concluait un accord d’armement avec la Russie.

« Si Pyongyang fournit à Moscou des armes à utiliser dans la guerre contre l’Ukraine, cela n’aura pas d’effet positif sur la Corée du Nord et ils en paieront le prix au sein de la communauté internationale », a déclaré Sullivan lors d’un point de presse mardi.

Sullivan avait précédemment révélé que les négociations entre les deux nations « avançaient ».

