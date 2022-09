Des questions demeurent sur la façon d’interpréter les résultats des tests MCED. Seuls certains tests sanguins peuvent déterminer dans quel organe se trouve réellement le cancer. Des tests de laboratoire doivent être effectués sur des tissus potentiellement cancéreux pour confirmer un diagnostic, mais vous ne pouvez pas biopsier le corps entier de quelqu’un. Les faux positifs restent un problème pour l’ensemble du domaine du dépistage du cancer, qui, de par sa conception, consiste à passer au crible des monticules de tests sains pour trouver un cancer. Galleri – le MCED le plus avancé sur la voie d’une utilisation généralisée – a signalé à tort 57 échantillons de sang sains comme cancéreux dans l’étude susmentionnée.

Il y a aussi un risque de sauter le pas – certains cancers ne deviennent jamais invasifs ou mortels, mais une détection précoce pourrait entraîner un traitement sévère comme la chimiothérapie. Certaines données suggèrent que les cancers moins inquiétants se manifestent moins dans la circulation sanguine, ce qui pourrait limiter l’impact de ces tests.

L’essai NIC aidera à déterminer comment les résultats des tests sanguins pour le cancer doivent être interprétés et fournira une approche standard pour lancer des études de dépistage du cancer alors que les entreprises inondent le domaine de nouveaux tests.

“Je ne pense pas que la plupart des entreprises aient tendance à vouloir comparer leurs tests en tête-à-tête”, déclare Timothy Rebbeck, professeur de prévention du cancer à Harvard. « C’est cher et difficile. Donc, quelqu’un d’autre, un parti neutre comme le NCI, doit le faire.

Rebbeck pense que les tests sanguins que le nouvel essai examinera seront les plus utiles dans les cas de cancer du pancréas, du foie et de l’ovaire, qui tuent souvent et n’ont pas d’autre forme de dépistage. Pourtant, des essais plus longs sont nécessaires pour confirmer si le temps gagné par ces tests sanguins sauve des vies.

Mais Rebbeck est optimiste quant à l’objectif ultime de Cancer Moonshot : « Il me semble très réaliste de penser que nous pourrions réduire la mortalité de moitié », dit-il.