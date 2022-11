Les États-Unis lancent un avertissement nucléaire à un allié — RT World News

Washington insiste sur le fait que l’Australie ruinera sa “relation de dissuasion” avec les États-Unis si elle signe un traité historique

Les États-Unis ont exhorté l’Australie à ne pas signer un traité visant à interdire toutes les armes nucléaires, affirmant que l’accord renforcera “divisions” entre les puissances mondiales, tout en omettant d’aborder “menaces de sécurité dominantes” autour du globe.

Dans une déclaration au Guardian mardi, l’ambassade des États-Unis à Canberra a déclaré que la signature de l’Australie sur le traité “ne permettrait pas les relations de dissuasion étendues des États-Unis”, faisant référence au «parapluie nucléaire» américain qui s’engage à protéger certains États non nucléaires avec l’énorme arsenal atomique américain.

“Alors que les États-Unis comprennent et partagent le désir de faire progresser les objectifs de désarmement nucléaire, nous ne soutenons pas le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires”, a déclaré un porte-parole de l’ambassade au point de vente, ajoutant que Washington “ne croit pas que les progrès vers le désarmement nucléaire puissent être dissociés des menaces à la sécurité qui prévalent dans le monde d’aujourd’hui.”















Les commentaires interviennent après que le gouvernement australien a signalé un changement de position envers le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires aux Nations Unies, l’envoyé de Canberra ayant choisi de s’abstenir lors d’un vote sur la mesure après que les administrations précédentes aient systématiquement voté contre.

Contrairement au Traité de non-prolifération (TNP) de 1968, qui ne contient que des restrictions partielles, le nouveau Traité sur l’interdiction des armes nucléaires vise à créer une interdiction juridiquement contraignante de toutes les armes nucléaires, y compris les essais et le stockage de ces armes. Alors qu’un certain nombre de puissances nucléaires ont signé le TNP, aucune n’a encore approuvé ce dernier traité, qui n’a attiré que des signataires non nucléaires depuis son introduction en 2017.

Bien que Canberra ait signé le TNP en 1970 et soit depuis un partisan général du désarmement nucléaire, elle a longtemps été sous le parapluie nucléaire américain – un vestige du pacte de sécurité ANZUS de l’époque de la guerre froide qui cherchait à éloigner l’Australie et la Nouvelle-Zélande de l’Union soviétique. rayonnement. La Nouvelle-Zélande a renoncé à toutes les armes nucléaires et s’est déclarée zone dénucléarisée dans les années 1980, interdisant même à certains navires américains à propulsion nucléaire d’accoster sur l’île, mais l’Australie n’a pas pris les mêmes mesures.















Malgré l’évolution de la position du gouvernement du Premier ministre Anthony Albanese à l’égard du traité d’interdiction, les États-Unis cherchent néanmoins à stationner des bombardiers stratégiques à capacité nucléaire sur le territoire australien et à transformer efficacement le pays en une plaque tournante militaire contre la Chine, selon une enquête locale. rapport. Dans le cadre de la proposition du Pentagone, six Stratofortresses B-52 seraient déployées dans un nouveau bâtiment construit aux États-Unis. « installation d’opérations d’escadron » près de la base aérienne militaire de la Royal Australian Air Force Tindal.