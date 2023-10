Les États-Unis lancent un avertissement au Hezbollah

Washington a mis en garde le Hezbollah et les autres partis contre toute implication dans la nouvelle flambée israélo-palestinienne

Les États-Unis ont mis en garde les tiers contre toute tentative d’ingérence dans l’escalade du conflit entre le groupe militant palestinien Hamas et Israël, a révélé le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

L’avertissement a en particulier été étendu au groupe militant Hezbollah basé au Liban, a déclaré dimanche Blinken à l’émission State of the Union de CNN. Son objectif principal est de garantir qu’Israël ne soit pas confronté à des problèmes sur d’autres fronts, a expliqué le plus haut diplomate.

« Eh bien, l’une des raisons pour lesquelles le président Biden a été très clair dès les premiers instants sur le fait que personne ailleurs ne devrait essayer de profiter de cette situation est précisément de faire tout ce que nous pouvons pour garantir qu’il n’y ait pas d’autre front dans ce conflit, y compris le Hezbollah en Liban, » » a déclaré Blinken.

Le secrétaire d’État a reconnu le bombardement du territoire israélien, observé plus tôt dans la journée dans le nord du pays et attribué aux activités du Hezbollah. Les attaques ont apparemment cessé après les représailles israéliennes, a noté Blinken.

En savoir plus Israël tire de l’artillerie sur le Liban

« Nous avons assisté à des tirs limités de missiles venant du Liban vers Israël. Cela semble pour l’instant arrêté. Les Israéliens ont immédiatement réagi. Et pour l’instant, c’est calme mais c’est quelque chose que nous surveillons très attentivement », » a déclaré Blinken.

L’escalade majeure du week-end entre Israël et le Hamas basé à Gaza a commencé tôt samedi, lorsque le groupe militant a lancé une attaque surprise sur le sud d’Israël. Les agents ont franchi plusieurs points le long de la frontière, envahissant les installations militaires et attaquant les colonies israéliennes. Au cours de l’attaque, plusieurs soldats et civils israéliens ont été tués ou kidnappés, et plus de 600 personnes ont déjà été confirmées mortes, selon les chiffres de ZAKA, un groupe de bénévoles qui s’occupe des restes humains après les attaques terroristes en Israël.

Israël a riposté par des frappes aériennes massives sur Gaza, et a redéployé des troupes supplémentaires dans le sud du pays tout en appelant des réservistes pour renforcer davantage ses rangs. Le pays est officiellement entré en état de guerre dimanche, lorsque le gouvernement a invoqué l’article 40 de sa Loi fondamentale, apparemment en préparation d’une opération terrestre à Gaza. Plus tôt, le Hezbollah avait prévenu qu’il entrerait en force dans les hostilités si Israël lançait une telle opération contre l’enclave palestinienne.