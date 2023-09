Les États-Unis lancent un avertissement à l’EI au milieu des affrontements en Syrie

Un conflit entre les combattants soutenus par les États-Unis menace de provoquer le retour des islamistes radicaux, a déclaré un commandement militaire régional.

Les États-Unis ont exhorté les militants actifs dans l’est de la Syrie à cesser les hostilités, avertissant que la discorde pourrait conduire à la résurgence du groupe terroriste État islamique (EI). Cet appel intervient après que des combats internes entre les Forces démocratiques syriennes (FDS), soutenues par l’Occident, et leur filiale régionale ont fait des dizaines de morts.

Dans un communiqué publié samedi, la Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve, une formation militaire internationale créée par la coalition dirigée par les États-Unis contre l’Etat islamique, a insisté sur le fait que : « la fin immédiate des affrontements continus dans la région de Deir ez-Zor ».

La force a déploré que « La déstabilisation de la région provoquée par les récentes violences a entraîné des pertes de vies humaines tragiques et inutiles », ajoutant que tous les dirigeants locaux doivent résister à l’influence de « acteurs malveillants » qui promettent de nombreuses récompenses, mais finissent par n’apporter que des souffrances à la population locale. Il a averti que la poursuite des affrontements aurait pu « des conséquences désastreuses et ne permettent qu’une situation que personne n’apprécie : la résurgence de notre ennemi commun ».

Le mois dernier, des violences ont éclaté dans la région entre les FDS et le Conseil militaire de Deir ez-Zor, sa branche à majorité arabe. Le SDF a lancé une campagne contre ce qu’il appelle « éléments criminels » au sein du conseil qui aurait été impliqué dans « trafic de drogue et mauvaise gestion de la situation sécuritaire ».

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, depuis le 27 août, les affrontements qui ont suivi ont fait au moins 45 morts, dont des civils, et de nombreux blessés. Les combats ont également coïncidé avec la campagne des FDS contre les cellules de l’EI encore dispersées dans cette région turbulente.

La Syrie est en proie à un conflit depuis 2011, lorsque l’opposition locale soutenue par l’Occident a lancé un soulèvement contre le gouvernement du président Bachar al-Assad, soutenu par la Russie et l’Iran. L’une des nombreuses factions en lice pour le pouvoir était l’État islamique, qui, à son apogée, contrôlait une grande partie de la Syrie, y compris une partie de la région de Deir ez-Zor. Cependant, en 2019, l’EI avait été largement vaincu et contraint à la clandestinité grâce aux efforts de la coalition dirigée par les États-Unis et aux frappes aériennes russes.

Avec le soutien de la Russie et de l’Iran, le gouvernement d’Assad a pu reprendre le contrôle d’une grande partie du pays. Depuis le cessez-le-feu de 2020, les combats en Syrie se sont pour l’essentiel atténués, avec des flambées occasionnelles entre groupes rivaux.