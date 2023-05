Les États-Unis lancent un avertissement à la Corée du Nord

Pyongyang violera le droit international s’il lance un satellite d’espionnage militaire, selon le département d’État

Le département d’État américain a déclaré qu’un éventuel lancement de satellite nord-coréen violerait les restrictions internationales imposées à la RPDC. La déclaration est intervenue après que les médias nord-coréens ont révélé que Kim Jong-un avait visité une installation où un vaisseau spatial est en cours de développement.

Lors d’un point de presse mercredi, le porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel, a déclaré que le lancement violerait « plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU » sur le programme de missiles balistiques de la Corée du Nord, qui couvre également les fusées utilisées pour les engins spatiaux.

« Nous avons été très clairs sur le fait que nous exhortons la RPDC à s’abstenir de toute nouvelle activité menaçante et appelons Pyongyang à s’engager dans une diplomatie sérieuse et soutenue », a-t-il ajouté. Patel a dit. « En termes d’actions, nous continuons bien sûr à disposer d’un certain nombre d’outils pour tenir la RPDC responsable. Vous nous avez vus prendre ces mesures et nous continuerons à le faire.

Les États-Unis maintiennent actuellement une série de sanctions contre la Corée du Nord et ont menacé de nouvelles sanctions dans le passé pour des essais d’armes.

Pyongyang a insisté sur son droit de développer ses capacités militaires, arguant que ses armes – y compris son arsenal nucléaire – sont à des fins défensives, et a cité ce qu’il considère comme une posture militaire américaine agressive à sa frontière.

Mardi, Kim a rencontré des scientifiques, des techniciens et des hauts fonctionnaires alors qu’il inspectait le premier satellite de reconnaissance militaire du pays. Le dirigeant nord-coréen a approuvé un non précisé « Plan d’action futur » en préparation du lancement, selon l’agence de presse centrale coréenne.

En savoir plus L’OTAN s’infiltre en Asie – Corée du Nord

Lors du dévoilement de l’engin le mois dernier, Kim a affirmé que le projet était le « tâche principale la plus cruciale » pour les forces armées de la RPDC, et a déclaré que le satellite serait prêt à être mis en orbite dans les semaines à venir.

« Le lancement réussi d’un satellite de reconnaissance militaire est une demande urgente… et la priorité politique absolue du gouvernement pour renforcer nos capacités de défense nationale », Kim a déclaré après l’inspection, ajoutant que la Corée du Nord continuerait à faire avancer son programme spatial.

Les tensions entre Washington et Pyongyang ont monté en flèche ces derniers mois, la RPDC effectuant une série d’essais d’armes en représailles à plusieurs séries de jeux de guerre conjoints américano-sud-coréens. La Corée du Nord a condamné à plusieurs reprises ces exercices comme une répétition pour une invasion, bien que les États-Unis insistent sur le fait que les exercices ne représentent une menace pour aucun pays.