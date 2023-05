Le bureau du directeur du renseignement national a mis en place un organe pour contrer la « désinformation » étrangère

Les États-Unis ont créé un Foreign Malign Influence Center pour faire face aux menaces étrangères contre les élections ainsi qu’aux « opinion publique » dans le pays, a révélé la directrice du renseignement national Avril Haines lors d’une audience du comité sénatorial des forces armées jeudi.

Opérant sous l’égide du Bureau du directeur du renseignement national, l’IMF a accès à « tous les renseignements détenus ou créés concernant des informations malveillantes étrangères, y compris la sécurité électorale. » Son directeur, Jeffrey Wichman, était auparavant chef des analyses du Centre de mission de contre-espionnage de la CIA.

Aux fins de l’agence, « étranger » signifie originaire de Russie, d’Iran, de Chine, de Corée du Nord ou « tout autre pays étranger que le Directeur du Centre » juge approprié, tandis que «l’influence étrangère malveillante» est définie comme « tout effort hostile entrepris par, ou sous la direction de, ou au nom de ou avec le soutien substantiel de », l’un des pays nommés afin d’influencer, secrètement ou ouvertement, la politique du gouvernement ou de l’État des États-Unis ou la « l’opinion publique aux États-Unis ».















Alors que le FMIC a apparemment été fondé en septembre à la suite d’une récente législation, l’audience de jeudi a été la première mention publique de son existence. Sa création a été controversée, car certains sénateurs et officiers du renseignement ont remis en question la nécessité d’une autre agence ayant les mêmes attributions que le Global Engagement Center, la filiale du Département d’État chargée de diffuser la propagande américaine pour lutter contre la variété étrangère.

Haines a abordé certaines de ces préoccupations lors de l’audience de jeudi, insistant sur le fait que l’IMF travaillait pour « soutenir le Global Engagement Center et d’autres au sein du gouvernement américain pour les aider à comprendre quels sont les plans et les intentions des acteurs clés dans cet espace : la Chine, la Russie, l’Iran, etc. »

La lutte contre la « désinformation étrangère » est devenue une sorte d’obsession pour les bureaucrates du gouvernement depuis l’élection de Donald Trump en 2016, avec une demi-douzaine d’agences qui ont vu le jour depuis lors. En plus du GEC, lancé en 2017, le Pentagone a discrètement lancé un bureau de gestion de l’influence et de la perception l’année dernière, rejoignant la branche de l’influence étrangère et des interférences du ministère de la Sécurité intérieure, le groupe de travail sur la lutte contre l’influence étrangère et le malheureux Conseil de gouvernance de la désinformation, ainsi que le groupe de travail sur l’influence étrangère du FBI.

Cependant, l’entrepreneur du Pentagone RAND Corporation a récemment reconnu que le rôle de la Russie était probablement surestimé. Le groupe de réflexion a averti dans une étude menée l’année dernière que blâmer Moscou pour toutes les informations que Washington n’aime pas risque de se retourner contre lui, exhortant le ministère de la Défense à réduire « surattribution de la désinformation sur les réseaux sociaux à la Russie. »

« Pointer du doigt la Russie dans chaque cas d’activité sur les réseaux sociaux ressemblant à une ingérence russe déforme la compréhension de la menace », dit le rapport.