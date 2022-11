Les États-Unis lancent Turner dans le but, Sargent devant contre le Pays de Galles

L’entraîneur des États-Unis, Gregg Berhalter, a choisi de lancer Matt Turner dans les buts et l’attaquant Josh Sargent en tête pour le match d’ouverture du groupe B de la Coupe du monde de son équipe contre le Pays de Galles au stade Ahmad bin Ali lundi.

Le leader de Norwich City, Sargent, a été préféré à Jesus Ferreira du FC Dallas et Haji Wright, qui joue pour Antalyaspor en Turquie, tandis que le gardien d’Arsenal, Turner, a devancé Sean Johnson du New York City FC et Ethan Horvath de Luton Town.

– Borden : Qui alimente l’USMNT ? Le cuisinier derrière l’équipe

– Berhalter pense que les États-Unis peuvent battre n’importe qui lors de leur meilleur jour

Le capitaine de Fulham, Tim Ream, débutera en défense centrale devant Aaron Long et jouera aux côtés du défenseur de Nashville, Walker Zimmerman. Il y avait moins de mystère autour du reste du onze de départ de Berhalter, avec Christian Pulisic, Weston McKennie, Timothy Weah, Yunus Musah, Sergino Dest et Antonee Robinson tous dans le XI. Tyler Adams sera le capitaine de l’équipe américaine depuis le milieu de terrain.

Giovanni Reyna du Borussia Dortmund et son coéquipier d’Adams à Leeds United Brenden Aaronson ont été exclus de la formation de départ par Berhalter et pourraient fournir une étincelle à l’équipe depuis le banc si nécessaire.

L’USMNT affronte une talentueuse équipe galloise dirigée par Gareth Bale, qui est soutenu par Aaron Ramsey, Ben Davies, Dan James et une foule d’autres grands noms qui ont joué pour certaines des plus grandes équipes d’Europe.

Après le match contre le Pays de Galles, les États-Unis affronteront l’Angleterre vendredi, suivi de leur finale de la phase de groupes avec l’Iran le 29 novembre.