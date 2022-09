Les États-Unis lancent Minuteman III ICBM pour montrer leur préparation nucléaire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’US Air Force a lancé un test de missile balistique intercontinental Minuteman III non armé en Californie tôt mercredi dans le cadre d’une démonstration de préparation nucléaire.

Le test opérationnel a été lancé à 1h13 du matin depuis la Vandenberg Space Force Base en Californie, à environ 60 miles au nord de Santa Barbara, a confirmé la base sur Twitter.

LE PENTAGON ANNONCE UNE NOUVELLE SÉRIE DE GRÈVES ICBM MINUTEMAN POUR MONTRER LA PRÉPARATION NUCLÉAIRE

Le brigadier de l’armée de l’air. Le général Pat Ryder a d’abord annoncé le test de missile depuis le Pentagone mardi et a déclaré : “Ce lancement d’ICBM validera et vérifiera l’efficacité et l’état de préparation du système.”

“Ce lancement est un test de routine, programmé longtemps à l’avance et cohérent avec les tests précédents”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Le test de mercredi intervient moins d’un mois après le lancement d’un test précédent.

Ryder a déclaré que les États-Unis avaient notifié au gouvernement russe les obligations du traité avant le test opérationnel et a noté que l’annonce de pré-lancement était conforme au code de conduite international de La Haye.

L’essai de missile intervient alors que les inquiétudes concernant la sécurité nucléaire ont de nouveau augmenté au milieu de la guerre de la Russie en Ukraine et de la détérioration des relations entre Moscou et l’Occident.

LE DIRECTEUR DE L’AIEA AVERTIT D’UN INCIDENT “CATASTROPHIQUE” À LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE ZAPORIZHZHIA : “NOUS JOUONS AVEC LE FEU”

La Russie a non seulement menacé de recourir à l’escalade nucléaire si les États-Unis s’impliquaient plus directement dans la guerre, mais a menacé la sécurité nucléaire de l’Europe en stationnant ses troupes à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine.

La centrale électrique a été menacée à plusieurs reprises par des bombardements depuis l’invasion russe en février et l’occupation qui a suivi début mars.

En août, l’armée de l’air a déclaré avoir effectué plus de 300 essais de missiles balistiques intercontinentaux et a noté qu’ils ne sont “pas le résultat des événements mondiaux actuels”.

“Le but du programme de lancement d’essais ICBM est de démontrer l’état de préparation des forces nucléaires américaines. Et de donner confiance dans la sécurité et l’efficacité de la dissuasion nucléaire du pays”, a déclaré Ryder aux journalistes mardi.