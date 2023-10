Les États-Unis lancent des vols d’expulsion vers le Venezuela, dans le but de freiner la migration

Commentez cette histoire Commentaire

Les autorités américaines de l’immigration ont renvoyé mercredi plus de 130 migrants au Venezuela, lançant des vols d’expulsion que les responsables de l’administration Biden considèrent comme une étape cruciale vers la réduction du nombre record de passages illégaux à la frontière sud des États-Unis. Les expulsions font suite à un accord du gouvernement vénézuélien visant à organiser des élections compétitives l’année prochaine, un accord qui ouvre la voie à l’administration Biden pour assouplir les sanctions économiques américaines.

Un charter américain de l’immigration et des douanes a quitté mercredi la ville frontalière américaine de Harlingen, au Texas, s’arrêtant brièvement à Miami avant de continuer vers l’aéroport international de Caracas, selon des responsables américains et des données de suivi des vols. Les autorités vénézuéliennes ont interdit aux journalistes de parler avec les expulsés après l’atterrissage du vol.

Le nombre de migrants vénézuéliens traversant illégalement la frontière sud des États-Unis a atteint des niveaux historiques au cours des derniers mois. Cet afflux a exacerbé les tensions dans les refuges de New York, Chicago et d’autres villes américaines dont les maires démocrates plaident pour une aide fédérale et critiquent de plus en plus ouvertement la politique frontalière du président Biden.

Les Vénézuéliens qui entrent illégalement aux États-Unis courent jusqu’à présent peu de risques d’expulsion. Près de 500 000 Vénézuéliens ont traversé la frontière sud des États-Unis au cours des trois dernières années, dont environ 50 000 ont été arrêtés le mois dernier par des agents américains, soit le total le plus élevé jamais enregistré sur un mois, selon les données préliminaires obtenues par The Post.

Le gouvernement américain a rompu ses relations diplomatiques avec le gouvernement du président Nicolas Maduro en 2019 après une élection largement considérée comme frauduleuse. Les responsables de l’administration Trump ont approuvé une tentative de coup d’État infructueuse par les opposants de Maduro plus tard cette année-là, et en 2020, les procureurs fédéraux américains ont accusé Maduro et d’autres hauts responsables vénézuéliens d’avoir inondé les États-Unis de stupéfiants illégaux et de « narcoterrorisme ».

Les tensions diplomatiques ont rendu presque impossible pour les autorités américaines de l’immigration de renvoyer les Vénézuéliens expulsés, même si des dizaines de milliers de personnes commençaient à arriver chaque mois à la frontière sud des États-Unis.

Le système d’hébergement de la ville de New York est mis à rude épreuve par l’arrivée de milliers de Vénézuéliens

Le Venezuela est passé de l’un des pays les plus riches d’Amérique latine à l’un des plus pauvres, bien qu’il possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole et d’autres ressources naturelles abondantes au monde. Plus de 7 millions de Vénézuéliens ont fui la misère économique et la répression depuis l’arrivée au pouvoir de Maduro il y a dix ans, ce qui constitue la plus grande population déplacée au monde, selon les Nations Unies.

La plupart de ces Vénézuéliens se sont réinstallés dans d’autres pays d’Amérique du Sud, comme la Colombie et le Pérou, mais un nombre croissant ont commencé à se diriger vers le nord, vers les États-Unis, au cours des dernières années.

Deux responsables américains ont déclaré que le vol d’expulsion de mercredi était le premier vol d’ICE Air vers le Venezuela jamais enregistré. Avant 2020, le nombre d’expulsions mensuelles vers le Venezuela était suffisamment faible pour que l’ICE renvoyait généralement les rapatriés chez eux sur des vols commerciaux réguliers, selon les responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à parler aux journalistes.

Les responsables de Biden déclarent qu’ils prévoient d’envoyer plusieurs vols par semaine vers le Venezuela transportant des personnes expulsées des États-Unis. Ils ont repoussé les critiques des groupes de défense des immigrants concernant les expulsions, vantant les mesures prises par Biden pour élargir considérablement les possibilités pour les Vénézuéliens d’entrer légalement aux États-Unis.

Biden autorise 30 000 migrants du Venezuela, de Cuba, d’Haïti et du Nicaragua à entrer aux États-Unis chaque mois avec un permis de travail de 2 ans, et laisse entrer 45 000 autres demandeurs d’asile en prenant rendez-vous à un poste frontalier officiel des États-Unis en faisant appel à un gouvernement américain. application mobile.

Biden a également étendu le statut juridique temporaire le 23 septembre à plus de 470 000 Vénézuéliens déjà aux États-Unis. Seules les personnes arrivées au plus tard le 31 juillet sont éligibles aux permis de séjour renouvelables de 18 mois. Les responsables de Biden affirment que les Vénézuéliens qui ont traversé illégalement la frontière après cette date limite seront expulsés s’ils ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d’une protection humanitaire.

L’annonce faite par l’administration le 5 octobre selon laquelle elle commencerait à organiser des vols d’expulsion vers le Venezuela semble avoir l’effet escompté, selon les statistiques préliminaires du CBP montrant une baisse significative des entrées illégales depuis lors, selon des responsables non autorisés à discuter de ces données.

À New York, où les Vénézuéliens représentent la plus grande partie des plus de 60 000 migrants actuellement dans les refuges, le maire Eric Adams a annoncé cette semaine une nouvelle règle qui limitera la durée pendant laquelle les familles avec enfants peuvent rester à 60 jours. Le mois dernier, la ville a déclaré que les adultes qui ne voyagent pas avec des enfants devront quitter les refuges après 30 jours.