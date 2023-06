Les États-Unis lancent des poursuites contre des entreprises chinoises accusées de trafic d’ingrédients de fentanyl

NEW YORK (AP) – Le ministère américain de la Justice a déposé vendredi des accusations criminelles contre quatre entreprises chinoises et huit personnes pour avoir prétendument trafiqué les produits chimiques utilisés pour fabriquer le fentanyl, un analgésique hautement addictif aux États-Unis et au Mexique.

Les trois actes d’accusation distincts non scellés devant un tribunal fédéral de New York représentent les premières poursuites à inculper des entreprises chimiques basées en Chine et des ressortissants chinois pour avoir vendu illégalement les produits chimiques utilisés pour fabriquer du fentanyl, qui a été accusé d’une crise de surdose mortelle.

Un porte-parole de l’ambassade de Chine a condamné les accusations, accusant le gouvernement américain de chercher à rejeter la responsabilité de son problème national de drogue.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que les entreprises commercialisaient les produits chimiques précurseurs du fentanyl sur leurs sites Web et leurs comptes de médias sociaux, annonçaient qu’elles acceptaient les paiements en crypto-monnaie et les expédiaient à des trafiquants de drogue, dont le cartel mexicain de Sinaloa.

« Lorsque j’ai annoncé en avril que le ministère de la Justice avait pris d’importantes mesures d’exécution contre le cartel de Sinaloa, j’ai promis que le ministère de la Justice n’oublierait jamais les victimes de l’épidémie de fentanyl », a déclaré le procureur général Merrick Garland dans un communiqué de presse.

Garland a déclaré que ces actions consistent notamment à empêcher les entreprises chimiques chinoises de « fournir aux cartels les éléments de base dont ils ont besoin pour fabriquer du fentanyl mortel ».

Dans un communiqué, Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine, a accusé les procureurs américains d’imposer une « juridiction au bras long », ajoutant que cette décision pourrait nuire aux opérations de lutte contre les stupéfiants entre les deux pays.

« L’incident était une opération de piégeage bien planifiée par la partie américaine, qui a gravement enfreint les droits légitimes des entreprises et des individus concernés », a déclaré le porte-parole. « La Chine le condamne fermement. »

Un acte d’accusation non scellé devant le tribunal fédéral de Manhattan accuse la société chimique basée en Chine Hubei Amarvel Biotech Co. ainsi que trois dirigeants de la société de trafic de fentanyl, d’importation de précurseurs chimiques et de blanchiment d’argent.

Les procureurs ont déclaré qu’Amarvel Biotech avait utilisé des pratiques trompeuses pour échapper aux autorités, telles que la publicité selon laquelle elle pourrait déguiser ses produits en nourriture pour chiens, noix ou huile de moteur pour assurer une livraison « sûre » aux États-Unis et au Mexique.

Deux des dirigeants d’Amarvel Biotech ont été arrêtés au début du mois et ont comparu devant un juge fédéral à Honolulu. Ils seront amenés à New York pour comparaître devant le tribunal fédéral de Manhattan. Le troisième n’a pas été arrêté.

Deux actes d’accusation supplémentaires non scellés devant le tribunal fédéral de Brooklyn accusent cinq autres dirigeants ou employés et trois sociétés chinoises, identifiées comme Anhui Rencheng Technology Co., Anhui Moker New Material Technology Co. et Hefei GSK Trade Co., d’infractions, notamment de complot en vue de fabriquer et de distribuer fentanyl et complot de fraude douanière. Aucun de ces individus n’a été arrêté.

L’avocat américain Breon Peace a déclaré que les accusés « ont sciemment distribué les éléments chimiques de base du fentanyl aux États-Unis et au Mexique » et ont fourni des conseils sur « comment ils devraient être utilisés pour fabriquer cette drogue dangereuse ».

Anne Milgram, administratrice de la Drug Enforcement Administration fédérale, a déclaré que les entreprises et les individus fournissaient aux trafiquants de drogue « les ingrédients et le savoir-faire scientifique nécessaires pour fabriquer du fentanyl – une drogue qui continue de dévaster des familles et des communautés à travers les États-Unis, tuant des Américains de tous les horizons de la vie. »

Les informations sur les avocats des accusés n’étaient pas immédiatement disponibles.

