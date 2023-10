Les États-Unis ont lancé jeudi des frappes sur des cibles liées à l’Iran en Syrie en représailles à une série d’attaques de drones contre des bases militaires américaines dans la région, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

« Aujourd’hui, sous la direction du président Biden », a déclaré Austin, « les forces militaires américaines ont mené des frappes d’autodéfense sur deux installations dans l’est de la Syrie utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien et des groupes affiliés. Ces frappes d’autodéfense de précision sont une réponse. à une série d’attaques en cours et pour la plupart infructueuses contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des milices soutenues par l’Iran qui ont commencé le 17 octobre.

L’action militaire américaine intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la région à cause du conflit en Israël. Austin a qualifié les attaques de « distinctes du conflit en cours entre Israël et le Hamas » et a déclaré qu’elles ne représentaient pas un changement dans l’approche américaine du conflit.

Du 17 octobre à mardi, les forces américaines et de la coalition ont été attaquées au moins dix fois en Irak et trois fois en Syrie par une combinaison de drones et de roquettes, a indiqué le ministère de la Défense. Le 18 octobre, au moins deux drones d’attaque à sens unique ont ciblé la base militaire d’al-Tanf, dans le sud de la Syrie, Commandement central américain dit. Le même jour, deux attaques de drones distinctes ont eu lieu contre les forces américaines et de la coalition stationnées sur la base d’al-Asad, dans l’ouest de l’Irak.

Austin a déclaré : « À la suite de ces attaques, un entrepreneur citoyen américain est mort d’un incident cardiaque alors qu’il s’abritait sur place ; 21 membres du personnel américain ont été légèrement blessés. » Depuis, toutes les personnes blessées ont repris leurs fonctions, a-t-il déclaré.

“Le président n’a pas de priorité plus élevée que la sécurité du personnel américain”, a déclaré Austin, “et il a ordonné l’action d’aujourd’hui pour indiquer clairement que les États-Unis ne toléreront pas de telles attaques et se défendront eux-mêmes, ainsi que leur personnel et leurs intérêts.”

Il a déclaré : « Les États-Unis ne recherchent pas le conflit et n’ont ni l’intention ni le désir de s’engager dans de nouvelles hostilités, mais ces attaques soutenues par l’Iran contre les forces américaines sont inacceptables et doivent cesser. L’Iran veut cacher sa main et nier son rôle dans ces opérations. attaques contre nos forces. Nous ne les laisserons pas.

Brick. Le général Pat Ryder, secrétaire de presse du Pentagone, a déclaré mardi que les groupes menant les attaques étaient soutenus par l’Iran et son Corps des Gardiens de la révolution islamique.

“Nous nous réservons toujours le droit de nous défendre et nous n’hésiterons jamais à prendre des mesures lorsque cela est nécessaire pour protéger nos forces et nos intérêts à l’étranger”, a-t-il ajouté.