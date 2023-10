L’armée américaine a lancé des frappes aériennes de représailles sur deux sites de l’est de la Syrie liés au Corps des Gardiens de la révolution iraniens, a annoncé le Pentagone.

Ces frappes, qui ont eu lieu vers 1h30 GMT, font suite à plusieurs attaques de drones et de missiles contre des bases et du personnel américains en Irak et en Syrie depuis le 17 octobre.

Ils ont été menés à l’aide de deux avions de combat F-16 utilisant des munitions de précision et ont ciblé des installations de stockage d’armes et de munitions près d’Abou Kamal, une ville syrienne à la frontière avec l’Irak, a indiqué un responsable américain.

Dernier rapport Israël-Gaza : Gaza publie des documents contenant « les noms de 7 000 Palestiniens tués »

Ces frappes reflètent la détermination du gouvernement américain à maintenir un équilibre et à dissuader toute nouvelle agression, éventuellement alimentée par d’Israël guerre contre Hamas.

Les États-Unis disposent de 900 soldats en Syrie et de 2 500 en Irak, mais on craint de plus en plus qu’ils ne deviennent des cibles si le conflit s’étend à tout le Moyen-Orient.

Selon le Pentagone, il y a eu au moins 19 attaques contre des bases et du personnel américains en Irak et quatre en Syrie depuis la semaine dernière.

Image:

Le général de brigade de l’Air Force, Patrick Ryder, a déclaré que 21 Américains avaient été blessés lors de frappes en Irak et en Syrie.





Le général de brigade de l’armée de l’air, Pat Ryder, a déclaré que 21 membres du personnel américain avaient été blessés dans deux de ces assauts utilisant des drones contre la base aérienne d’Al Asad en Irak et la garnison d’Al Tanf en Syrie.

Dans un communiqué, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré que les frappes étaient une « réponse à une série d’attaques en cours et pour la plupart infructueuses » menées par des milices soutenues par l’Iran.

“Si les attaques des mandataires iraniens contre les forces américaines se poursuivent, nous n’hésiterons pas à prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour protéger notre peuple.”

Il a déclaré que les États-Unis tenaient la capitale Téhéran responsable du financement, de l’armement, de l’équipement et de la direction des mandataires.

M. Austin a déclaré que le président Joe Biden a ordonné ces frappes étroitement ciblées « pour montrer clairement que les États-Unis ne toléreront pas de telles attaques et se défendront eux-mêmes, ainsi que leur personnel et leurs intérêts ».

Il a ajouté que l’opération était distincte de la guerre menée par Israël contre le Hamas.

En savoir plus sur Sky News :

Le raid terrestre sur Gaza est la « plus grande incursion » du conflit à ce jour

Tous les otages civils pourraient être libérés de Gaza en quelques jours

Des données satellite montrent qu’Israël intensifie ses bombardements sur le sud de Gaza

Bien que les États-Unis n’aient pas accusé l’Iran d’avoir un rôle direct dans l’attaque du 7 octobre contre Israël par des militants du Hamas, ils ont noté que l’Iran soutenait depuis longtemps ce groupe militant.

De même, les responsables iraniens ont ouvertement critiqué les États-Unis pour avoir fourni à Israël des armes qui ont été utilisées pour frapper Gaza.

Ce n’est pas la première fois que les États-Unis mènent des frappes de représailles contre les forces soutenues par l’Iran.

En mars dernier, les États-Unis ont frappé des sites en Syrie utilisés par des groupes liés aux Gardiens de la révolution iraniens, après une Un entrepreneur américain a été tué et sept blessés après une attaque liée à l’Iran dans le nord-est de la Syrie.

Les responsables américains ont régulièrement souligné que la réponse américaine se voulait proportionnelle et visait à dissuader les frappes contre le personnel américain axé sur la lutte contre le groupe État islamique.