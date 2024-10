Les États-Unis lancent des frappes contre le Yémen — RT World News

Des navires et des avions de combat du commandement central américain ont bombardé plus d’une douzaine de sites dans les régions du Yémen contrôlées par les Houthis, notamment la capitale Sanaa et le port de Hodeidah.

Les Houthis sont un groupe chiite se présentant comme le gouvernement yéménite et qui contrôle le nord-ouest du pays. Ils interdisent la navigation israélienne et occidentale dans la mer Rouge depuis près d’un an, pour faire pression sur Israël afin qu’il cesse d’attaquer Gaza.

Selon l’armée américaine, les frappes ont visé 15 cibles houthistes vendredi après-midi, après « capacités militaires offensives » pour « protéger la liberté de navigation et rendre les eaux internationales plus sûres et plus sécurisées pour les navires américains, de la coalition et marchands. »

Avant la déclaration officielle du CENTCOM, des responsables américains anonymes ont déclaré à AP que les frappes avaient eu lieu contre «systèmes d’armes, bases et autres équipements» à cinq endroits.

Selon les médias yéménites, sept frappes ont eu lieu contre l’aéroport de Hodeidah et la base militaire de Katheib. Deux explosions ont été signalées dans la province de Dhamar et trois dans la province de Bayda, au sud-est de Sanaa. Quatre autres frappes ont visé la capitale elle-même.

L’attentat de vendredi était la première opération américaine contre les Houthis depuis juin. Des avions israéliens ont frappé Hodeidah la semaine dernière, après que les Houthis ont tiré un missile balistique sur Israël.















Le groupe yéménite a tiré des missiles ou des drones sur plus de 80 navires marchands depuis octobre dernier, lorsqu’Israël a déclaré la guerre au Hamas à Gaza, à la suite d’une série de raids meurtriers du groupe palestinien sur le territoire israélien. Initialement, les Houthis ciblaient uniquement les navires « lié à » Israël a toutefois étendu ses interdictions aux navires américains et britanniques après les frappes aériennes anglo-américaines de janvier.

Washington a envoyé plusieurs navires de guerre dans la région dans le cadre de « Opération Prospérité Gardien » un effort pour maintenir ouvert le détroit de Bab el-Mandeb. La marine américaine n’a cependant pas été en mesure de dissuader les Houthis, ce qui a amené la plupart des compagnies maritimes occidentales à éviter le canal de Suez et à acheminer leurs navires autour de l’Afrique.

Au cours du week-end, les Houthis ont publié une vidéo de l’un de leurs drones maritimes frappant le pétrolier battant pavillon panaméen Cordelia Moon dans la mer Rouge.

Les Houthis ont abattu près d’une douzaine de drones américains de surveillance et d’attaque. Ils ont également tiré à plusieurs reprises sur des navires de guerre américains. Le CENTCOM affirme que tous les missiles et drones entrants ont été interceptés avec succès.

Les États-Unis ont accusé les Houthis d’être un mandataire de l’Iran, ce que le groupe a nié. Plus tôt cette semaine, l’Iran a lancé un barrage massif de missiles sur Israël, en représailles aux récents meurtres de dirigeants du Hamas et du Hezbollah, ainsi que d’un général supérieur du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien au Liban.