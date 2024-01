Les États-Unis lancent de nouvelles frappes contre des cibles Houthis au Yémen | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

L’armée américaine affirme que ses forces ont lancé des frappes sur 14 missiles Houthis « qui étaient chargés pour être tirés » depuis le Yémen au cours du quatrième jour d’attaques directes contre le groupe aligné sur l’Iran en moins d’une semaine.

Les missiles constituent une menace pour les navires commerciaux et les navires de la marine américaine dans la région, a déclaré mercredi le Commandement central américain (CENTCOM).

Le groupe, qui contrôle la majeure partie du Yémen et attaque des navires dans la région depuis novembre, a déclaré qu’il ne cesserait pas ses frappes sur les routes maritimes malgré les attaques croissantes de l’armée américaine.

« Nous n’abandonnerons pas de cibler les navires israéliens ou les navires se dirigeant vers des ports de Palestine occupée… pour soutenir le peuple palestinien », a déclaré jeudi à Al Jazeera le porte-parole du groupe, Mohammed Abdelsalam.

« Ces missiles sur rails de lancement… auraient pu être tirés à tout moment, incitant les forces américaines à exercer leur droit et obligation inhérents à se défendre », a déclaré le CENTCOM sur X.

Ces frappes visent à dégrader la « capacité des Houthis à poursuivre leurs attaques imprudentes contre la navigation internationale et commerciale dans la mer Rouge, le détroit de Bab-el-Mandeb et le golfe d’Aden », ajoute-t-il.

Le CENTCOM américain frappe des lanceurs de missiles terroristes Houthis Dans le contexte des efforts multinationaux en cours pour protéger la liberté de navigation et prévenir les attaques contre le trafic maritime des États-Unis et de ses partenaires en mer Rouge, le 17 janvier vers 23 h 59 (heure de Sanaa), le Centre… pic.twitter.com/MMCQbzr1f7 – Commandement central américain (@CENTCOM) 18 janvier 2024

L’agence de presse Saba, contrôlée par les Houthis, a déclaré que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient lancé des frappes dans les provinces de Hodeidah, Taiz, Dhamar, al-Bayda et Saada dans la nuit. Cependant, le CENTCOM n’a mentionné aucune implication du Royaume-Uni dans les dernières attaques.

« C’est une guerre ouverte, et ils doivent endurer des frappes et des réponses bouleversantes, puissantes et écrasantes, si Dieu le veut », a écrit le responsable Houthi Ali al-Qahoum sur X après les dernières frappes.

Les États-Unis ont reclassé mercredi le groupe yéménite comme organisation « terroriste » en réponse à ses attaques et menaces continues contre les transports maritimes et lui ont imposé des sanctions. La désignation ne prend effet que 30 jours.

Les Houthis ont déclaré que cette désignation n’affecterait pas leurs opérations visant à empêcher les navires israéliens ou à destination d’Israël de traverser la mer Rouge, la mer d’Oman et le détroit de Bab al-Mandeb.

Les défenseurs des droits et les analystes affirment que la décision américaine pourrait avoir un impact négatif sur les civils yéménites.

Les Houthis, qui soutiennent le groupe armé palestinien Hamas, ont lancé leurs attaques en réponse à la guerre menée par Israël contre Gaza. Leurs grèves ont ralenti le commerce entre l’Asie et l’Europe et alarmé les grandes puissances mondiales.

Plus tôt mercredi, le CENTCOM a déclaré qu’un drone lancé depuis des zones contrôlées par les rebelles Houthis au Yémen avait frappé le navire américain Genco Picardie dans le golfe d’Aden. Il a causé quelques dégâts, mais aucun blessé, a-t-il précisé.