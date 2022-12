Les États-Unis laisseront les stars de la MLB jouer pour Cuba lors de la Classique mondiale de baseball

LA HAVANE (AP) – Les États-Unis permettront aux joueurs de la Ligue majeure de baseball de Cuba de représenter leur pays d’origine lors de la Classique mondiale de baseball l’année prochaine.

La décision annoncée samedi dans un communiqué de presse par la Fédération de baseball de Cuba (FCB) pourrait être un grand pas en avant pour transformer une fois de plus l’équipe nationale cubaine en poids lourds sur la scène internationale.

La Major League Baseball a confirmé lundi que les États-Unis avaient accordé la licence au FCB. Cela ouvre la voie à des stars de la MLB telles que José Abreu, Yordan Alvarez, Randy Arozarena, Yoán Moncada et Luis Robert pour jouer pour Cuba dans le WBC en mars s’ils choisissent d’accepter une invitation potentielle.

Il appartient à l’instance dirigeante nationale de chaque pays de choisir les joueurs de son équipe WBC. Les listes finales de 30 joueurs sont attendues le 7 février pour le WBC, qui commence le 8 mars avec Cuba face aux Pays-Bas à Taiwan.

Alors que le football est le sport de prédilection d’une grande partie de l’Amérique latine, le baseball domine à Cuba. L’île est devenue célèbre dans le monde entier pour son talent de baseball.

Mais ces dernières années, des centaines de ces joueurs ont quitté Cuba pour jouer professionnellement ailleurs. Plus particulièrement, beaucoup sont devenus des résidents des États-Unis et des stars avec des équipes de ligue majeure aux États-Unis.

Les défections sont en grande partie dues à une querelle géopolitique pas si rare entre les deux voisins balnéaires, laissant les joueurs cubains coincés au milieu.

Les athlètes cubains qui concourent sur l’île ne peuvent pas gagner de salaire sous le gouvernement communiste, qui a interdit les sports professionnels après la révolution cubaine il y a 60 ans.

Les sanctions de longue date imposées par les États-Unis empêchent en grande partie les Cubains de jouer professionnellement pour une équipe américaine sans faire défection. Pendant ce temps, Cuba n’a historiquement pas autorisé les joueurs cubains qui ont fait défection sur les listes de leur équipe nationale.

Les défections ont pesé sur les performances de Cuba dans les compétitions internationales de baseball. Par exemple, l’équipe cubaine de baseball n’a pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 après des années de médailles remportées dans ce sport.

En novembre, Cuba a changé de ton et a invité plusieurs joueurs de haut niveau qui ont fait défection pour représenter le pays à la Classique mondiale de baseball, un tournoi qui met en vedette certains des meilleurs joueurs du sport en compétition au Japon, à Taïwan et aux États-Unis.

Des semaines plus tard, des responsables cubains ont accusé l’administration Biden d’empêcher ces joueurs de représenter Cuba.

Dans un communiqué samedi, le président du FCB, Juan Reinaldo Pérez Pardo, a qualifié le permis d'”étape positive” et a déclaré que la fédération cubaine devrait avoir plus d’informations sur la liste WBC de l’équipe une fois qu’elle aura plus de détails sur la licence accordée par les États-Unis.

Dans le même temps, Pérez Pardo a également critiqué les États-Unis, tweetant samedi qu'”il est arbitraire et discriminatoire qu’un permis du gouvernement de ce pays (les États-Unis) soit nécessaire pour assister” au WBC.

___

AP Baseball Writer Mike Fitzpatrick à New York a contribué à ce rapport.

___

AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb et https://twitter.com/AP_Sports

Megan Janetsky, L’Associated Press