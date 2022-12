Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon vont lutter contre les cyberactivités illicites en Corée du Nord

JAKARTA, Indonésie (AP) – De hauts diplomates des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon ont convenu mardi de renforcer les efforts pour freiner les cyberactivités illicites de la Corée du Nord et d’autres méthodes pour financer son programme nucléaire et échapper aux sanctions internationales.

Réunis dans la capitale indonésienne, les trois émissaires en charge du programme nucléaire nord-coréen ont également convenu de renforcer leur coopération trilatérale en matière de sécurité face à l’avancée des arsenaux nucléaires et de missiles nord-coréens.

Dans son allocution d’ouverture, Sung Kim, l’envoyé américain qui est également ambassadeur de Washington à Jakarta, a déclaré que la série provocatrice d’essais de missiles de la Corée du Nord cette année a prouvé une fois de plus que le Nord “présente l’un des défis de sécurité les plus graves de la région”. et au-delà.”

Qualifiant les menaces nord-coréennes de “problème mondial”, Sung Kim a déclaré que les défis posés par la Corée du Nord ne peuvent être relevés que lorsque la communauté internationale se mobilise et parle d’une seule voix.

Après la réunion, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que les trois émissaires avaient décidé de “redoubler d’efforts pour bloquer le financement par la Corée du Nord des programmes nucléaires et de missiles via des cyberactivités et d’autres moyens et sa tentative d’échapper aux sanctions contre le Nord”.

La Corée du Nord a fait l’objet de 11 séries de sanctions des Nations Unies imposées pour ses essais nucléaires et de missiles répétés depuis 2006. Des responsables sud-coréens ont déclaré récemment que la Corée du Nord s’était tournée vers la cybercriminalité et les transferts secrets de marchandises non autorisées d’un navire à l’autre comme moyen de violer ces sanctions de l’ONU.

Ces derniers mois, la Corée du Nord a testé des dizaines de missiles, y compris de puissantes armes balistiques qui ont survolé le Japon et ont démontré un potentiel pour atteindre le continent américain. Mais le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas adopté de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord en raison de l’opposition de la Chine et de la Russie, deux membres disposant d’un droit de veto qui sont bloqués dans des affrontements avec les États-Unis.

Kim Gunn, l’envoyé sud-coréen, a déclaré que les ambitions nucléaires de la Corée du Nord ne feraient que saper sa propre sécurité, prolonger son isolement diplomatique et aggraver ses difficultés économiques. Il a exprimé l’espoir que la Corée du Nord reviendrait aux pourparlers sur la dénucléarisation tout en réitérant une demande pour que la Chine, dernier allié majeur et pipeline économique du Nord, joue un rôle constructif pour aider à résoudre le problème nucléaire nord-coréen.

Takehiro Funakoshi, l’envoyé japonais, a déclaré que le récent test de missile balistique intercontinental de la Corée du Nord avait incité Tokyo à augmenter son budget de défense.

“Nous examinerons toutes les options, y compris les capacités de contre-attaque”, a déclaré Funakoshi. Il a déclaré que le Japon serait plus vigilant contre les cyberactivités malveillantes de la Corée du Nord, bien qu’il reste déterminé à rechercher le dialogue avec le Nord.

Hyung-jin Kim a rapporté de Séoul, en Corée du Sud.

Niniek Karmini et Hyung-jin Kim, The Associated Press