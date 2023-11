Les Etats-Unis, Israël et le Qatar discutent d’une pause dans les combats à Gaza pouvant aller jusqu’à trois jours, selon des diplomates

Les États-Unis discutent avec Israël et le Qatar d’une proposition visant à suspendre les combats à Gaza jusqu’à trois jours, ce qui permettrait l’acheminement d’une aide humanitaire accrue et la libération éventuelle de certains otages détenus par le Hamas, selon deux diplomates étrangers et un responsable américain.

Le Qatar, agissant en tant qu’intermédiaire, a mené des discussions avec le Hamas pendant des semaines sur une éventuelle pause à Gaza, mais un accord final s’est révélé insaisissable. Les responsables israéliens ont déclaré que le Hamas devait d’abord libérer les quelque 240 otages qu’il détient avant d’accepter un cessez-le-feu.

Une source arabe de haut rang proche des discussions a déclaré qu’il y avait de l’espoir qu’un accord puisse encore être trouvé. être atteint et a déclaré : « Nous sommes à un stade critique des négociations. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi que son gouvernement envisagerait de « petites pauses tactiques » dans la campagne militaire à Gaza, mais a déclaré qu’il ne pourrait pas y avoir de cessez-le-feu plus large.

Jusqu’à présent, Israël est resté réticent à relâcher de quelque manière que ce soit la pression militaire sur le Hamas ou à se laisser entraîner dans une série de pauses temporaires dans les combats sans garanties fermes quant à la sécurité et à la liberté des otages détenus à Gaza, ont déclaré des diplomates étrangers. L’administration Biden n’a jusqu’à présent pas réussi à persuader Israël d’accepter une pause dans les combats à Gaza, alors qu’Israël continue de mener une offensive aérienne et terrestre contre le Hamas.

Une pause d’un à trois jours pourrait permettre la libération d’un petit groupe d’otages, éventuellement 10 à 15, ce qui permettrait ensuite au Hamas de recueillir des détails sur l’identité et la localisation de tous les otages pour obtenir la libération de dizaines d’autres, a déclaré un diplomate. informé de la question a déclaré.

Une pause humanitaire d’un à trois jours en échange de la libération des otages est l’une des nombreuses propositions qui ont été discutées, a déclaré un responsable américain. Une pause d’une durée significative de la part des Israéliens nécessiterait la libération d’un nombre important d’otages par le Hamas, a ajouté le responsable.

Dès la semaine dernière, la branche militaire du Hamas a accepté les termes d’une éventuelle pause humanitaire, mais Israël a rejeté la proposition, selon un haut diplomate arabe.

Un haut responsable de l’administration a déclaré à NBC News que « nous continuons à discuter avec les Israéliens de pauses humanitaires ».

“Pour faire sortir la majeure partie des otages, il faudra plus d’une” pause “et plus de deux heures”, a déclaré le haut responsable de l’administration.

La semaine dernière, un séparé Un haut responsable de l’administration Biden a déclaré aux journalistes qu’une « pause assez importante » serait nécessaire pour organiser la logistique de la libération de dizaines d’otages.

L’administration affirme que le nombre précis d’otages détenus à Gaza reste inconnu. Le Hamas a refusé les demandes du Comité international de la Croix-Rouge de rendre visite aux otages.

Axios a d’abord fait état d’une proposition de pause humanitaire de trois jours.

Le Hamas a pris des otages israéliens et étrangers lors de son attaque surprise du 7 octobre contre Israël, au cours de laquelle des militants ont tué quelque 1 400 personnes, pour la plupart des civils, selon les chiffres du gouvernement.

Plus de 10 000 personnes ont été tuées à Gaza, dont de nombreux enfants, lors des bombardements israéliens, selon le ministère de la Santé.