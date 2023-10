Les États-Unis interdisent l’exportation de davantage de puces d’IA, dont Nvidia H800, vers la Chine

Le ministère américain du Commerce a annoncé mardi qu’il prévoyait d’empêcher la vente de puces d’intelligence artificielle plus avancées à la Chine dans les semaines à venir.

Le gouvernement américain affirme que les nouvelles règles visent à combler les lacunes apparues après l’entrée en vigueur des restrictions de l’année dernière sur les exportations de puces d’IA.

Les actions des actions de puces ont baissé mardi matin suite à l’actualité. Nvidia était en baisse d’environ 5% tandis que Broadcom et Merveilleux a glissé d’environ 2%. Les actions d’AMD ont chuté de plus de 3 % ; Intel a chuté d’environ 1,5%.

Ces restrictions antérieures interdisaient la vente du Nvidia H100, qui est le processeur de choix des entreprises d’IA aux États-Unis telles qu’OpenAI. Au lieu de cela, les entreprises chinoises ont pu acheter une version légèrement ralentie appelée H800 ou A800, qui est conforme aux restrictions américaines, principalement en ralentissant la vitesse de connexion sur l’appareil, appelée interconnexion.

Les nouvelles règles interdiront également ces puces, ont déclaré de hauts responsables de l’administration lors d’un point de presse avec des journalistes.

Les restrictions pourraient également affecter les puces vendues par Intel et DMLA . D’autres règles entraveront probablement la vente et l’exportation vers la Chine d’équipements de fabrication de semi-conducteurs provenant d’entreprises telles que Matériaux appliqués Lam et KLA.

Les restrictions coupent un marché important et en pleine croissance pour les semi-conducteurs d’IA et pourraient faire craindre que le gouvernement chinois ne prenne des représailles économiques contre les entreprises américaines faisant des affaires dans le pays.

L’objectif des restrictions américaines est d’empêcher la Chine d’accéder à des semi-conducteurs avancés qui pourraient alimenter des percées dans le domaine de l’intelligence artificielle, notamment à des fins militaires, a déclaré la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, lors d’un appel avec des journalistes. Ils ne visent pas à nuire à la croissance économique chinoise, ont déclaré des responsables américains.

« Les mises à jour sont spécifiquement conçues pour contrôler l’accès à la puissance de calcul, ce qui ralentira considérablement le développement par la RPC du modèle frontière de nouvelle génération, et pourrait être exploitée de manière à menacer les États-Unis et nos alliés, notamment parce qu’elles pourraient être utilisées à des fins militaires. et la modernisation », a déclaré Raimondo.

De hauts responsables de l’administration affirment que les États-Unis restreindront simplement l’exportation de puces pour centres de données si elles dépassent un seuil de performance fixé en octobre dernier, ou si elles dépassent un nouveau seuil de densité de performance mesuré en flops par millimètre carré.

Les entreprises qui souhaitent exporter des puces d’IA vers la Chine ou d’autres régions sous embargo devront en informer le gouvernement américain.

De hauts responsables de l’administration ont également déclaré qu’ils prévoyaient d’élargir la liste des équipements de fabrication de semi-conducteurs soumis aux restrictions américaines.

Les puces destinées aux produits de consommation, comme les consoles de jeux ou les smartphones, ne seront pas soumises aux contrôles à l’exportation, même si les entreprises devront peut-être informer le ministère du Commerce de leurs commandes si les puces sont suffisamment rapides.

Le gouvernement américain comble également les lacunes liées à la manière d’expédier des puces aux entreprises dont le siège est en Chine ou dans d’autres régions sous embargo telles que Macao, afin d’éviter une faille dans laquelle une filiale étrangère achète des puces et les expédie ensuite en Chine.

Raimondo a déclaré que les nouvelles restrictions n’affecteraient qu’une petite fraction des exportations de puces vers la Chine.

« Le fait est que la Chine, même après la mise à jour de cette règle, importera des États-Unis des centaines de milliards de dollars de semi-conducteurs », a déclaré Raimondo.

Nvidia semble avoir anticipé les restrictions et a déclaré en août qu’elles n’auraient pas d’effet matériel immédiat sur les bénéfices, mais qu’elles pourraient nuire à long terme.

« Compte tenu de la forte demande pour nos produits dans le monde entier, nous ne prévoyons pas que des restrictions supplémentaires à l’exportation sur nos GPU de centres de données, si elles étaient adoptées, auraient un impact matériel immédiat sur nos résultats financiers », a déclaré Colette Kress, directrice financière de Nvidia, en août. appel. « Cependant, à long terme, les restrictions interdisant la vente de nos GPU pour centres de données à la Chine, si elles sont mises en œuvre, entraîneront une perte permanente d’opportunités pour les États-Unis. »

Les règles seront rendues publiques pendant 30 jours, puis entreront en vigueur, ont indiqué des responsables américains.

— Kristina Partsinevelos de CNBC a contribué au reportage.