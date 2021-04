Les États-Unis interdisent les voyageurs en provenance d’Inde, alors que le sous-continent est aux prises avec la flambée de Covid – RT USA News

L’administration Biden imposera de nouvelles restrictions de voyage à l’Inde, au milieu d’une vague de cas de coronavirus et de décès. Près de la moitié de la population mondiale est désormais interdite d’entrée aux États-Unis.

«Sur les conseils des Centers for Disease Control and Prevention, l’Administration limitera les voyages en provenance d’Inde dès maintenant», L’attachée de presse Jen Psaki a déclaré vendredi dans un communiqué. « La politique sera mise en œuvre à la lumière du nombre extraordinairement élevé de cas de Covid-19 et des multiples variantes circulant dans le [sic] Inde. »

La politique entrera en vigueur mardi et n’affectera pas les citoyens américains ou les résidents légaux voyageant depuis l’Inde.





La nouvelle interdiction de voyager de Biden empêche plus de 1,3 milliard de personnes de venir aux États-Unis. Avec des interdictions déjà en place concernant les voyageurs en provenance de Chine, des pays européens de l’espace Schengen, de Grande-Bretagne, d’Irlande, d’Iran, du Brésil et d’Afrique du Sud, près de la moitié des 7,6 milliards de personnes dans le monde sont désormais interdites d’entrer aux États-Unis.

L’Inde a connu une augmentation des infections à Covid-19 ces dernières semaines et une forte augmentation des décès. Après des semaines d’enregistrement de centaines de milliers de cas par jour, un record de 386 452 nouvelles infections à Covid-19 a été signalé vendredi, portant le nombre total de cas observés dans le pays à plus de 19 millions. 211000 personnes sont décédées de causes liées au coronavirus en Inde depuis le début de la pandémie.





Les hôpitaux en Inde sont surpeuplés et les vaccins, les médicaments et l’oxygène sont rares. Une cargaison d’aide médicale américaine a atterri à New Delhi plus tôt vendredi, après des expéditions similaires en provenance de Russie et de l’UE.

Le président Joe Biden a été pressé pendant plusieurs semaines d’envoyer des vaccins en Inde et a promis lundi d’envoyer «Matériel vaccinal» dans le sous-continent infecté par le virus. Plus tard dans la journée, la Maison Blanche a annoncé son intention d’envoyer environ 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca à l’étranger, bien que l’on ne sache pas combien d’entre elles seraient réservées à l’Inde, ou quand l’Inde pourrait s’attendre à les recevoir.

