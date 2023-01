Les États-Unis interdisent les accords de non-concurrence dans les contrats de travail

La proposition de la FTC est la dernière d’une série de mesures agressives et parfois peu orthodoxes visant à freiner le pouvoir des grandes entreprises sous la présidence de l’agence, Lina Khan.

“La non-concurrence empêche les travailleurs de changer librement d’emploi, les privant de salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail, et privant les entreprises d’un vivier de talents dont elles ont besoin pour se constituer et se développer”, a déclaré Mme Khan dans un communiqué annonçant la proposition. “En mettant fin à cette pratique, la règle proposée par la FTC favoriserait un plus grand dynamisme, l’innovation et une saine concurrence.”

Le public sera autorisé à soumettre des commentaires sur la proposition pendant 60 jours, après quoi l’agence décidera de la rendre définitive. Un document de la FTC a déclaré que la règle entrerait en vigueur 180 jours après la publication de la version finale, mais les experts ont déclaré qu’elle pourrait faire face à des contestations judiciaires.

Les économistes ont été surpris par la vigueur récente du marché du travail, alors que la Réserve fédérale tente de provoquer un ralentissement et de maîtriser l’inflation.

L’agence a estimé que la règle pourrait augmenter les salaires de près de 300 milliards de dollars par an dans l’ensemble de l’économie. Evan Starr, économiste à l’Université du Maryland qui a étudié les non-concurrences, a déclaré qu’il s’agissait d’une augmentation de salaire plausible après leur élimination.

Le Dr Starr a déclaré que la non-concurrence semblait réduire les salaires des travailleurs directement couverts par eux et des autres travailleurs, en partie en rendant le processus d’embauche plus coûteux pour les employeurs, qui doivent passer du temps à déterminer qui ils peuvent embaucher et qui ils ne peuvent pas.