Les États-Unis interdisent l’entrée de l’ancien président du Guatemala, Alejandro Giammattei, 3 jours après avoir quitté ses fonctions

GUATEMALA CITY (AP) — Le Département d’État américain a interdit à l’ancien président guatémaltèque Alejandro Giammattei d’entrer aux États-Unis, l’accusant mercredi de « corruption importante » trois jours après avoir quitté ses fonctions.

L’administration Biden était devenue de plus en plus critique à l’égard de l’administration de Giammattei alors que les procureurs guatémaltèques cherchaient à éviter Investiture dimanche du nouveau président Bernardo Arévaloqui s’est engagé à lutter contre la corruption.

“Le Département d’État dispose d’informations crédibles indiquant que Giammattei a accepté des pots-de-vin en échange de l’exercice de ses fonctions publiques pendant son mandat de président du Guatemala, des actions qui ont porté atteinte à l’État de droit et à la transparence du gouvernement”, a déclaré le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, dans un communiqué. .

Des allégations de corruption ont tourbillonné autour de Giammattei pendant une grande partie de son mandat, mais les procureurs qui ont reçu ces accusations ont été expulsés par le procureur général Consuelo Porras – elle-même déjà sanctionnée par le gouvernement américain — et les enquêtes n’ont pas avancé.

Le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires de l’hémisphère occidental, Brian A. Nichols, avait averti la semaine dernière que le gouvernement américain continuerait d’identifier et de demander des comptes à ceux qui tentaient de saper la démocratie au Guatemala.

Giammattei avait affirmé dans les mois précédant son investiture que les poursuites engagées contre Arévalo et son parti n’étaient pas politiquement motivées et qu’en raison de la séparation des pouvoirs, il ne pouvait pas intervenir. Publiquement, il a déclaré que la transition du pouvoir avançait.

Les critiques ont déclaré que pendant le mandat de quatre ans de Giammattei, une grande partie des plus d’une décennie de mandat le travail d’une commission anti-corruption soutenue par les Nations Unies et des procureurs guatémaltèques a été annulé. Les procureurs et les juges locaux qui travaillaient avec l’ONU ont été pourchassés, des dizaines d’entre eux ont fui le pays et ceux qui n’ont pas été incarcérés ont été inculpés.

Le gouvernement américain a sanctionné des centaines de responsables guatémaltèques et de citoyens privés accusé de porter atteinte à la démocratie du pays. Plus tôt dans le mandat du président Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris s’est rendue au Guatemala et a déclaré que la corruption incontrôlée était un facteur poussant les Guatémaltèques à émigrer.

“Les États-Unis restent déterminés à renforcer la transparence et la gouvernance au Guatemala et dans tout l’hémisphère occidental et nous continuerons à utiliser tous les outils disponibles pour promouvoir la responsabilité de ceux qui la portent atteinte”, indique le communiqué de Miller mercredi.

Un certain nombre de plaintes publiques ont été déposées contre Giammattei sous son administration, alléguant de corruption, notamment autour de l’achat opaque de vaccins russes contre le Covid-19 pendant la pandémie. Il a également été accusé d’avoir accepté des pots-de-vin d’entreprises russes en échange de soutien à leurs intérêts miniers.

Giammattei a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible.

Arévalo a fait campagne en promettant de relancer la lutte contre la corruption profondément enracinée au Guatemala. La loi ne lui permet pas de destituer Porras, mais il a déclaré qu’il lui demanderait de démissionner. Si elle refuse, elle devra être reconnue coupable d’un crime.

Juan Francisco Sandoval, qui dirigeait le parquet spécial contre la corruption jusqu’à Porras l’a poussé à l’exila déclaré que la sanction américaine contre Giammattei était « prévisible, compte tenu des cas rapportés contre lui et des preuves présentées par la presse montrant son implication dans de graves actes de corruption ».

Sandoval a déclaré que Porras, une amie de Giammattei, avait fait obstruction aux affaires, notamment en s’asseyant dans son bureau pendant trois jours pour examiner les plaintes pour corruption déposées contre le président.

“Pour l’instant, il s’agit d’une sanction du Département d’État, mais nous espérons qu’elle sera transmise au (système) de justice pénale américain, car étant donné que le bureau du procureur général (du Guatemala) protège les acteurs corrompus, il ne fera pas l’objet d’une enquête là-bas”, a-t-il déclaré. .