Les États-Unis ont intensifié vendredi leurs efforts pour couper le financement du Hamas, en annonçant une deuxième série de sanctions contre des personnes et des organisations liées au groupe depuis qu’ils ont lancé une attaque contre Israël qui a tué plus de 1 400 personnes.

Les nouvelles sanctions souligner le rôle de l’Iran en fournissant un soutien financier, logistique et opérationnel au Hamas, a déclaré le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor américain dans un communiqué. Parmi eux figurent un représentant du Hamas en Iran et des membres des Gardiens de la révolution islamique iraniens.

Parmi les personnes visées figurent Khaled Qaddoumi, décrit comme un agent de liaison entre le Hamas et le gouvernement iranien ; et Ali Morshed Shirazi et Mostafa Mohammad Khani, responsables de la force Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique, accusés d’avoir entraîné et aidé des combattants du Hamas.