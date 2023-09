Les États-Unis intensifient leur surveillance de la tentative de la Chine de peser sur la politique intérieure, « menace de notre vie »

En outre, les législateurs de Washington envisageaient de nouvelles lois ciblant toute personne impliquée dans des efforts d’intimidation de membres de la communauté chinoise américaine ou d’autres critiques de Pékin.

Alan Kohler, ancien membre de la division de contre-espionnage du FBI, a déclaré au comité que les enquêtes liées à la Chine représentent désormais environ la moitié de tout le travail de contre-espionnage, représentant « bien plus de 2 000 enquêtes actives, ce qui équivaut à la menace de tous les autres pays confondus ».

« Le gouvernement chinois a constaté que l’influence au niveau infranational était un outil efficace dans ses efforts pour manipuler l’environnement à son avantage », a déclaré Kohler, aujourd’hui président de Pamir Consulting, une société privée conseillant les entreprises qui investissent en Chine.

« Les dirigeants infranationaux sont souvent plus concentrés sur des choses telles que la création d’emplois, les capitaux, les investissements et les échanges culturels, et moins sensibles aux méthodes des opérations d’influence politique chinoises », a-t-il ajouté.

Glenn Tiffert, de la Hoover Institution, un groupe de réflexion américain, a confirmé l’évaluation de Kohler.

« Nous avons des règles du jeu vraiment inégales et inégales dans leurs engagements au niveau infranational, simplement parce qu’ils disposent d’un vaste appareil dont le travail consiste à collecter des informations sur chaque élu au niveau national et local avec lequel ils envisagent de s’engager », Tiffert a témoigné.

« Nous sommes complètement dépassés lorsqu’ils rencontrent nos élus locaux et nos chefs d’entreprise. Ils ont tous présenté des dossiers complets et, franchement, notre camp en a très peu », a-t-il ajouté.

Kohler a déclaré que les groupes de travail au sein du FBI et du Bureau du directeur du renseignement national devraient être renforcés pour surveiller les engagements chinois avec les responsables des gouvernements étatiques et locaux. Il pensait que les États-Unis avaient besoin de lois qui ciblent spécifiquement les prétendus efforts de la Chine pour faire taire les critiques dans le pays.

La question des avant-postes de police chinois non enregistrés aux États-Unis a été évoquée à plusieurs reprises lors des audiences du Sénat.

En août, deux hommes ont été arrêté accusés d’avoir aidé à établir un poste de police secret à New York pour le compte du gouvernement chinois, et environ trois douzaines d’officiers de la police nationale chinoise ont été accusés d’avoir utilisé réseaux sociaux pour harceler les dissidents aux États-Unis.

Le sénateur Angus King du Maine, qui est politiquement indépendant, a demandé à chaque témoin de donner au comité des suggestions pour renforcer le FARA afin de lutter contre les efforts de la Chine pour influencer les gouvernements infranationaux américains, qu’il s’agisse d’une « application plus stricte » ou d’un « contenu plus substantiel ».

Le sénateur John Cornyn, un républicain du Texas, a déclaré que le Congrès devrait remédier aux « failles du lobbying commercial » qu’il accuse la Chine d’utiliser pour influencer les législateurs américains à tous les niveaux.

Pékin espère « affaiblir » les États-Unis, selon le député républicain américain Rob Wittman de Virginie, vice-président de la commission des services armés de la Chambre des représentants, s’exprimant lors d’un autre événement.

« L’intention de la Chine est en effet d’affaiblir les États-Unis… Je pense que nous, les élus des pouvoirs exécutif et législatif des États-Unis, devons dénoncer cela pour ce qu’il est », a déclaré Wittman lors d’une table ronde jeudi au Centre. for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion de Washington.

« C’est la menace de notre vie. »

Wittman a déclaré que les Chinois présents aux États-Unis « s’en prennent activement aux dissidents chinois n’est que la pointe de l’iceberg » et a appelé à de plus grands efforts pour identifier les individus venant en Amérique.

L’utilisation de robots par le gouvernement chinois vise à amplifier les positions prises par ses responsables, selon le rapport du Département d’État publié jeudi. Photo : Shutterstock

Mettant en lumière les opérations d’influence de Pékin à l’étranger, le GEC indique dans son rapport que le gouvernement chinois gère 333 comptes diplomatiques et médiatiques officiels, avec un nombre total de followers totalisant près de 65 millions.

« Les réseaux de robots amplifient régulièrement les postes des diplomates, s’adressant dans certains cas exclusivement aux diplomates en poste dans un pays spécifique », indique le rapport.

« Plus la concurrence avec les États-Unis s’accentue, plus le gouvernement chinois cherche à fournir [narratives favourable to China] », a déclaré James Rubin, l’envoyé spécial et coordinateur de la GEC, lors d’un briefing sur le rapport jeudi.

« Il ne s’agit pas tant de fournir leurs propres récits… Il s’agit de supprimer les vérités sur Xinjiang à propos Taïwan à propos de Mer de Chine méridionale le Philippines et des endroits comme celui-là, où ils opèrent en dehors des limites normales de la souveraineté », a-t-il ajouté.

Parallèlement, une audition jeudi par la commission sénatoriale de l’énergie et des ressources naturelles a tiré la sonnette d’alarme sur la vulnérabilité des États-Unis face à la Chine dans un autre domaine : les minéraux critiques.

Les sénateurs et les témoins de l’industrie ont abordé plusieurs thèmes récurrents : le manque de prévoyance; les longs délais d’approbation de nouvelles mines américaines ; des sociétés qui détiennent des permis depuis des décennies sans développer de mines ; et l’influence considérable de Pékin sur Washington étant donné sa grande longueur d’avance dans le domaine des minéraux critiques.

En juillet, la Chine a annoncé des réglementations d’exportation plus strictes régissant huit produits à base de gallium et six produits à base de germanium à compter du 1er août. Cette évolution était la dernière en date dans une confrontation croissante entre Pékin et Washington sur l’accès aux matériaux utilisés dans la fabrication de produits de haute technologie. puces électroniques et véhicules électriques .

Cela faisait suite à une interdiction de facto d’exporter des minéraux critiques imposée par la Chine Japon en 2010 après un différend lié à la pêche sur les îles Diaoyu revendiquées par Pékin, que Tokyo appelle les îles Senkaku et revendique également.

Depuis lors, le Japon a réduit sa dépendance à l’égard du lithium produit en Chine, même s’il s’approvisionne toujours en grande partie en Chine, ce qui souligne la difficulté de réorienter rapidement les chaînes d’approvisionnement.

Président chinois » Xi Jinping et le le Parti Communiste Chinois sont plus que disposés à utiliser les minéraux critiques comme levier pour mettre les Américains et le monde libre en danger », a déclaré Joe Manchin, président du comité et démocrate de Virginie-Occidentale dont la famille a des intérêts miniers. « En fait, la Chine le fait déjà. »

Daniel Yergin de S&P Global et auteur d’un ouvrage fondateur, lauréat du prix Pulitzer, sur l’histoire de l’industrie pétrolière, a déclaré que les transitions vers de nouvelles sources d’énergie prennent généralement un siècle, mais que le monde essaie désormais de le faire en 25 ans.

« Cela n’a jamais été fait auparavant », a-t-il témoigné, ajoutant que de nombreux pays dont dépendent les États-Unis pour se détourner de la Chine – y compris Pérou le Chili et la République démocratique du Congo – étaient politiquement instables ou nationalisaient leurs propriétés minières.

L’audience faisait suite à la publication d’un rapport du Département américain de l’énergie fin juillet, selon lequel l’approvisionnement américain en 23 des 38 minéraux essentiels aux technologies d’énergie propre – y compris minéraux de terres rares le platine, l’aluminium, le cuivre, le nickel et même l’acier électrique – sont à des niveaux critiques ou quasi critiques.

Cela survient alors que les ventes de véhicules électriques, une priorité pour l’économie planifiée de la Chine, ont grimpé en flèche à l’échelle mondiale, passant de 716 000 en 2015 à 10,6 millions l’année dernière.

« La Chine a été à l’avant-garde de cette croissance, représentant 60 % des nouvelles immatriculations de véhicules électriques dans le monde en 2022 », selon le rapport.

« L’urgence est clairement là. Nous le reconnaissons », a déclaré jeudi la sénatrice Lisa Murkowski, républicaine de l’Alaska. « Et pourtant, nous ne bougeons pas l’aiguille. »