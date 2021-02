Les États-Unis intensifient la recherche de mutations virales; Mercredi des Cendres bouleversé par la pandémie; Biden fait pression pour la vaccination des enseignants: dernières mises à jour du COVID-19

L’Amérique a marqué le mercredi des Cendres de manière alternative, la menace de propagation du COVID-19 pesant sur les traditions religieuses le premier jour de la saison du Carême.

Le Vatican a demandé aux prêtres catholiques de ne pas faire le signe de croix traditionnel avec des cendres sur le front des adorateurs. Certaines églises offrent des cendres au volant et des cendres en sacs à faire soi-même. Le Vatican demande aux prêtres de répandre les cendres sur la tête de leurs fidèles, une pratique coutumière au Vatican et en Italie.

« On ne voit jamais le pape avec des cendres sur le front », a déclaré le révérend Steven B. Giuliano. à Notre-Dame de Lourdes à Wilmington, Delaware. « Ils sont toujours placés au sommet de sa tête. »

Mercredi des Cendres vient un jour après « Fat Tuesday » – Mardi Gras – qui a également connu de grands changements cette année. Les défilés ont été annulés et les rues du quartier français de la Nouvelle-Orléans, généralement bondées pour les fêtes, étaient relativement calmes. Bourbon Street était calme. Au lieu de cela, les habitants ont décoré leurs maisons dans des couleurs festives.

«Merci à tous d’avoir adopté l’esprit du carnaval par votre créativité et votre innovation», a déclaré le maire LaToya Cantrell.

Pendant ce temps, alors que les conditions hivernales continuaient de faire des ravages dans tout le pays, certains sites de vaccination ont annulé des rendez-vous et les expéditions de vaccins ont continué d’être retardées, a déclaré mercredi Jeff Zients, coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche.

« Le temps a un impact. Cela a un impact sur la distribution et les livraisons », a déclaré Zients. « Nous voulons nous assurer, comme nous avons perdu du temps dans certains États pour que les gens aient des aiguilles dans les armes, que nos partenaires font tout ce qu’ils peuvent pour rattraper ce retard. »

Dans les gros titres:

►Deux hommes sont accusés d’avoir fait semblant d’être des maréchaux fédéraux et d’avoir affiché de fausses informations d’identification pour éviter de porter des couvre-chefs dans un hôtel de villégiature à Deerfield Beach. Floride. Un vrai maréchal américain a arrêté Walter Wayne Brown Jr., 53 ans, et Gary Brummett, 81 ans, accusés de se faire passer pour un officier fédéral.

►L’Union européenne a annoncé un accord pour acheter 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Moderna. Quelques heures plus tôt, Pfizer et BioNTech avaient déclaré avoir signé un accord pour fournir 200 millions de doses supplémentaires de leur vaccin au bloc.

►Les réparations pourraient avoir des avantages pour la santé publique des Noirs et de la nation entière, suggère une étude menée par des chercheurs de la Harvard Medical School. Leur modèle pour la Louisiane a montré qu’une plus grande équité entre les Noirs et les Blancs aurait pu réduire les taux de transmission de l’infection au COVID-19 jusqu’à 68% pour chaque personne dans l’État.

►Une mutation génomique associée à une protection contre le COVID-19 sévère est héritée de Néandertalien, ont rapporté des chercheurs dans Proceedings of the National Academy of Sciences. Les Néandertaliens ont évolué dans l’ouest de l’Eurasie il y a 500000 ans et ont ensuite vécu en grande partie séparés des ancêtres des humains modernes en Afrique.

►Les médecins à travers le pays ont constaté une augmentation frappante des cas de syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants ou MIS-C, un syndrome inflammatoire qui frappe certains jeunes, généralement plusieurs semaines après l’infection par le coronavirus, rapporte le New York Times. La flambée fait suite à la hausse globale des cas de COVID aux États-Unis

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 27,7 millions de cas confirmés de coronavirus et 488000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 109,6 millions de cas et 2,42 millions de décès. Plus de 71 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 55 millions ont été administrées, selon les CDC.

📘 Ce que nous lisons: Un vaccin contre le coronavirus de nouvelle génération est en préparation. Mais le financement initial a été refusé. Lire l’histoire complète.

Les vaccins peuvent interférer avec la transmission, disent les experts, mais ne peuvent pas encore expliquer le déclin des cas aux États-Unis

Le Dr Anthony Fauci a cité mercredi les premières données suggérant que les vaccins ont «des implications très importantes» pour prévenir la transmission.

Citant des données d’Espagne et d’Israël, Fauci a déclaré que la recherche «commençait à montrer le fait» que le vaccin est important, non seulement pour la santé de l’individu afin de le protéger de l’infection et de la maladie, y compris les variantes, mais aussi du public. point de vue de la santé pour interférer avec la transmission.

« Lorsque votre tour de vous faire vacciner arrive, faites-vous vacciner », a déclaré Fauci. « Cela aura un impact très important sur la dynamique de l’épidémie dans notre pays. »

Dans le même temps, la récente baisse des nouveaux cas quotidiens aux États-Unis n’est pas due aux vaccinations, a déclaré mercredi le Dr Rochelle Walensky, chef du CDC.

« Nous ne sommes pas au point où nous pensons que le niveau actuel de vaccination est ce qui fait baisser le niveau actuel de maladie », a-t-elle déclaré. « Nous pensons qu’une grande partie de la flambée de maladies s’est produite en raison des vacances, des voyages, et nous pensons donc que maintenant nous en sommes sortis. »

Biden: les États-Unis auront suffisamment de vaccins pour chaque Américain d’ici « fin juillet »

Le président Joe Biden et son groupe de travail COVID-19 affirment que les États-Unis disposeront de suffisamment de vaccins pour chaque Américain d’ici «fin juillet», contredisant les prévisions de la semaine dernière du plus grand expert des maladies infectieuses du pays.

Le Dr Anthony Fauci a prédit la semaine dernière que le mois d’avril serait une «saison ouverte» pour les vaccinations aux États-Unis et que n’importe quel adulte pourra se faire vacciner. Mardi, il a déclaré à CNN que les vaccins pourraient ne pas être disponibles pour le grand public avant la mi-mai ou même juin.

Mais dans une mairie de CNN mardi soir, Biden a semblé repousser encore plus ce calendrier. « Fin juillet, nous aurons plus de 600 millions de doses, assez pour vacciner chaque Américain », a déclaré Biden.

Mercredi, Jeff Zients a déclaré que les États-Unis étaient « sur la bonne voie pour avoir suffisamment de vaccins pour 300 millions d’Américains d’ici la fin juillet ».

Les États-Unis intensifient progressivement les vaccinations. La semaine dernière, les États-Unis ont administré en moyenne sur sept jours 1,7 million de doses par jour, contre moins d’un million de doses par jour à la mi-janvier.

Bill financerait la chasse aux mutations du coronavirus

Les scientifiques américains gagneraient des capacités considérablement élargies pour identifier des mutations potentiellement mortelles du coronavirus dans le cadre de la législation proposée.

Un projet de loi autorisé pour un débat au sol la semaine dernière par le comité de l’énergie et du commerce de la Chambre fournirait 1,75 milliard de dollars pour le séquençage génomique. Il appelle les Centers for Disease Control and Prevention à organiser un réseau national pour utiliser la technologie pour suivre la propagation des mutations – telles que les variantes récemment découvertes au Royaume-Uni et en Afrique du Sud – et guider les contre-mesures de santé publique.

« Nous avons besoin de ces données. Sinon, à certains égards, nous volons à l’aveugle », a déclaré Esther Krofah, qui dirige l’initiative FasterCures de l’Institut Milken, à l’Associated Press. « Nous ne comprenons pas la prévalence des mutations dont nous devrions nous inquiéter aux États-Unis »

Biden fait la promotion de la vaccination des enseignants et de l’apprentissage en classe 5 jours par semaine

Le président Joe Biden a clairement indiqué mardi que son objectif était que la majorité des écoles publiques K-8 soient ouvertes « cinq jours par semaine » à la fin de ses 100 premiers jours après que la Maison Blanche a reçu des critiques pour avoir réduit cet objectif la semaine dernière.

« Je pense que nous serons proches de cela d’ici la fin des 100 premiers jours », a déclaré Biden lors d’une mairie de CNN à Milwaukee. « Vous aurez un pourcentage important d’entre eux pouvant être ouverts. »

Frustrant de nombreux parents et ouvrant une nouvelle ligne d’attaque pour les républicains, l’attachée de presse Jen Psaki a déclaré la semaine dernière que l’objectif de Biden était que plus de 50% des écoles aient « un peu d’enseignement » en personne « au moins un jour par semaine » – pas nécessairement complètement rouvert – au jour 100 de sa présidence.

Mais Biden a déclaré que cette déclaration était inexacte, s’engageant à nouveau à ce que la plupart des écoles K-8 soient complètement ouvertes. Interrogé sur la manière dont il ramènerait les élèves dans les salles de classe, Biden a déclaré: «Nous devrions vacciner les enseignants.

Il a également dit que « d’ici Noël prochain, je pense que nous serons dans une situation très différente[entermesdenormalitéquenoussommesaujourd’hui »[intermsofnormalcy thanwearetoday »

Tests SAT pour les étudiants qui se préparent pour le printemps

Les SAT continueront ce printemps en pandémie ou en santé. Le College Board, qui possède et supervise l’examen que de nombreux collèges utilisent pour les admissions, a ordonné aux hôtes des écoles de «prendre leurs propres décisions concernant le test et les normes de sécurité en fonction des restrictions locales», selon son site Web.

Les hôtes peuvent fermer les sites jusqu’au jour du test, mais aucune fermeture n’a été publiée sur la page des fermetures du College Board. Les sites SAT, souvent hébergés par les lycées, s’efforcent de mettre à jour la sécurité des examens et les protocoles de sécurité COVID-19 pour accueillir des milliers d’étudiants. Des centaines de sites d’essai à travers le pays ont été fermés au printemps dernier et cet automne en raison de la pandémie.

« Bien que College Board ne puisse pas contrôler directement la capacité et la disponibilité du centre de test, nous travaillons pour faire en sorte que le plus grand nombre d’étudiants possible puissent effectuer des tests en toute sécurité », a déclaré le groupe à but non lucratif dans un communiqué.

– Carly Q. Romalino, Courrier-poste de Cherry Hill

Contribuant: Ryan Cormier, Delaware News Journal; The Associated Press