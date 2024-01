Les Etats-Unis insistent sur le fait qu’ils tentent d’acheminer de l’aide vers Gaza alors que l’ONU met en garde des millions de personnes contre un « risque de famine » | Gaza

Les États-Unis affirment qu’ils travaillent « sans relâche » pour acheminer l’aide humanitaire à Gaza dans le cadre de l’ONU avertissements que les 2,2 millions d’habitants du territoire souffrent « d’une grave insécurité alimentaire et risquent la famine ».

Antony Blinken, s’exprimant à Davos cette semaine, a qualifié la situation à Gaza de « déchirante ». Mais le secrétaire d’État américain n’a pas réussi à obtenir de nouveaux progrès majeurs en matière d’augmentation du montant de l’aide entrant sur le territoire lors de sa récente visite en Israël, alors même que les dirigeants des organisations internationales plaident pour un accès urgent.

Rapporteurs spéciaux des Nations Unies dit cette semaine que « chaque personne à Gaza a faim » et qu’« Israël détruit le système alimentaire de Gaza et utilise la nourriture comme une arme contre le peuple palestinien ». Les inspections israéliennes ont ralenti l’arrivée de l’aide sur le territoire, qui ne reçoit qu’une infime fraction de ce que les experts estiment nécessaire.

Après des mois de plaidoyer en coulisse auprès d’Israël pour augmenter le flux de nourriture et d’articles humanitaires à travers le sud de Gaza, les États-Unis « se concentrent sur ce que nous pouvons faire pour augmenter le volume et la vitesse avec lesquels ces camions entrent ». , selon le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby.

Israël a autorisé un peu moins de 8 500 camions à entrer à Gaza par les deux points de passage du sud au cours des 85 derniers jours, selon le Surveillance de l’ONU – une moyenne de 100 camions par jour. Les groupes humanitaires affirment qu’il faut au minimum 500 camions par jour. “Tout le monde comprend la nécessité des inspections, mais des choses comme les antibiotiques, les piquets de tente ou les sacs de couchage avec fermetures éclair provoquent des retards et des rejets, et ensuite tous les camions – et pas seulement les articles en question – sont refoulés”, Tom Hart, PDG de » a déclaré le groupe humanitaire InterAction.

“Nous avons besoin de processus d’approbation et d’inspection pour que l’aide soit plus rapide, plus efficace et plus prévisible”, a déclaré Ricardo Pires, responsable de la communication à l’Unicef.

L’administration Biden a attribué à ses pressions sur Israël ce qui est arrivé à Gaza jusqu’à présent. « Même si les fonds reçus ne suffisent pas à répondre aux besoins actuels, ce sont les États-Unis qui ont obtenu quelque chose en premier lieu », a déclaré Matt Miller, porte-parole du département d’État.

Certains groupes humanitaires voient les choses différemment. « Nous savons qu’ils font beaucoup de choses en coulisses, mais pour le moment, nous ne voyons pas les résultats de ce qu’ils font en matière d’accès et de distribution de l’aide sur le terrain », a déclaré Hart.

David Satterfield, l’ambassadeur à la retraite travaillant comme envoyé humanitaire du département d’État axé sur Gaza, a été critiqué pour son efficacité dans ce rôle. Il a rejoint Blinken lors d’une partie de son récent voyage en Israël, même si Satterfield était auparavant en vacances et travaillait à distance à Hawaï, où il possède une propriété, pendant les vacances. « Il s’agissait de vacances planifiées de longue date et coordonnées, et il est immédiatement retourné en Israël après cela », a déclaré un porte-parole du département d’État au Guardian.

“Les habitants de Gaza risquent de mourir de faim à quelques kilomètres seulement des camions remplis de nourriture”, a déclaré Cindy McCain, directrice exécutive du PAM. dit dans un rapport. « Chaque heure perdue met en danger d’innombrables vies. Nous pouvons contenir la famine, mais seulement si nous pouvons livrer suffisamment de fournitures et avoir un accès sûr à tous ceux qui en ont besoin, où qu’ils se trouvent.

Certains législateurs ont appelé l’administration Biden à faire davantage, même si un vote au Sénat qui exigerait des garanties supplémentaires sur l’aide à Israël n’a recueilli que 11 voix mardi soir, loin de la majorité simple requise dans la chambre de 100 personnes pour être adopté.

Le sénateur Chris Van Hollen a voté en faveur de la résolution présentée par Bernie Sanders, après avoir visité le point de passage de Rafah, frontière égyptienne, au début du mois. Van Hollen a qualifié les retards du gouvernement israélien dans l’inspection des camions de « purement arbitraires » dans une interview avec Le new yorker.

Un porte-parole de l’armée israélienne a récemment refusé qu’il y a la faim à Gaza, même si Human Rights Watch dit le mois dernier, « le gouvernement israélien utilise la famine des civils comme méthode de guerre ».

En l’absence d’un cessez-le-feu, il n’est pas sûr qu’un afflux massif d’aide humanitaire puisse être distribué efficacement. Le problème n’est pas seulement l’accès à Gaza, mais aussi la sécurité et la logistique une fois à l’intérieur du territoire. Les coupures d’électricité et de communications, ainsi que les bombardements israéliens, rendent la distribution dangereuse, voire impossible. C’est probablement en partie pour ces raisons que les dirigeants du Programme alimentaire mondial et de l’Unicef, tous deux nommés à ces fonctions par Joe Biden, ont appelé à un cessez-le-feu.

Mais les experts affirment que les États-Unis se concentrent davantage sur la crise humanitaire que sur les racines politiques et militaires sous-jacentes du conflit. « Ils sont en retard sur les questions d’accès humanitaire, ce qui est encore inconfortable pour les Israéliens, mais de loin préférable aux questions de cessez-le-feu et d’arrangements politiques futurs, et cela permet à Israël de mettre à mort les États-Unis sur des détails minutieux. » Daniel Levy, président du projet États-Unis/Moyen-Orient, déclare.

Tania Hary, directrice exécutive de l’organisation à but non lucratif israélienne Gisha, spécialisée dans les déplacements et l’accès des Palestiniens, affirme qu’Israël est confronté à davantage de pressions pour laisser entrer davantage de marchandises à Gaza, en partie à cause du procès intenté par la Cour internationale de justice de l’Afrique du Sud à La Haye. Mais elle a ajouté : « Je ne pense pas qu’ils en font assez ou qu’ils n’agissent pas assez vite, et ils n’effleurent même pas la surface de leurs obligations envers les résidents de Gaza. »

Les États-Unis ont trouvé des voies créatives dans leurs efforts humanitaires, notamment en obligeant Israël à rouvrir le passage de Kerem Shalom, à la frontière sud entre Israël et Gaza, à la mi-décembre. Mais selon Hary, ces actions restent totalement insuffisantes. « Nous ne pourrons jamais voir ces besoins satisfaits sans un cessez-le-feu, et les États-Unis ne le réclament bien sûr pas. Ainsi, tout ce qu’il essaie de faire en matière d’accès à l’aide est compromis par le soutien à la poursuite de l’opération militaire », a-t-elle déclaré.

Kirby, le porte-parole de la Maison Blanche, a reconnu qu’« un obstacle majeur » à l’acheminement de davantage d’aide humanitaire à Gaza « est les combats eux-mêmes ».

Bien que le Sénat américain n’ait pas réussi à adopter la mesure conditionnant l’aide militaire à Israël sur la base de la loi sur l’assistance étrangère de 1961, les défenseurs affirment que les États-Unis disposent d’autres moyens dans le cadre de cette loi. Par exemple, il contient une clause qui interdit l’assistance à la sécurité lorsque le pays bénéficiaire « interdit ou restreint de toute autre manière, directement ou indirectement, le transport ou la livraison de l’aide humanitaire américaine », un point qu’un consortium d’ONG Souligné dans une récente lettre adressée au secrétaire américain à la Défense.

« Israël, en tant que puissance occupante et partie aux hostilités, a des obligations, non seulement de faciliter l’entrée des marchandises mais même de les fournir », dit Hary. « Et presque personne ne parle du fait qu’Israël fournit la nourriture dont Gaza a besoin, mais c’est son obligation. »