Les États-Unis insistent sur le fait qu’ils opéreront autour de Taïwan, malgré la pression de la Chine

Adm. Scott H. Swift, ancien commandant de la flotte américaine du Pacifique, a prédit que la semaine dernière sera considérée comme cruciale dans la relation. La position de la Chine deviendra « beaucoup plus durcie », a-t-il dit, et Pékin se tournera vers « un manuel pour apporter des réponses beaucoup plus opportunes, et peut-être préventives » aux efforts pour soutenir Taïwan.

Plusieurs responsables ont commencé à comparer ouvertement les actions de M. Xi envers Taiwan aux efforts du président Vladimir V. Poutine pour s’emparer de l’Ukraine – un lien qu’ils hésitaient à faire il y a encore quelques semaines. S’exprimant lors de la commémoration de la bataille des Îles Salomon il y a 80 ans, Wendy Sherman, la sous-secrétaire d’État, a dénoncé les dirigeants qui « croient que la coercition, la pression et la violence sont des outils à utiliser en toute impunité ». Elle ne les a pas nommés mais a poursuivi en disant qu’ils croyaient que “les principes et les institutions que le monde a mis en place après la Seconde Guerre mondiale” peuvent désormais être “ignorés et sapés, diminués et détruits”.

Il y a des premières indications que la Chine s’est aliénée d’autres puissances avec sa démonstration de force. Le Groupe des 7 et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ont publié des déclarations condamnant l’action ou exhortant la Chine à reculer, ce qui manquait à la dernière crise de Taiwan, en 1996, lorsque les États-Unis étaient largement seuls à s’exprimer – et à envoyer deux groupes de transporteurs dans la région.

Sans aucun doute, les menaces contre Taïwan ont durci les attitudes anti-chinoises au Capitole, où la condamnation de Pékin est l’un des rares domaines d’accord bipartisan. Plusieurs législateurs ont commencé à parler de la Chine et de la Russie comme des adversaires communs des États-Unis, même s’il y a peu de preuves qu’ils travaillent ensemble.

Le sénateur Dan Sullivan, un républicain de l’Alaska, a qualifié les menaces contre Taiwan de « nouveau rappel que nous sommes entrés dans une nouvelle ère d’agression autoritaire dirigée par les dictateurs Xi Jinping de Chine et Poutine de Russie. Ils sont de plus en plus isolés et dangereux, motivés par des griefs historiques, paranoïaques à l’égard de leurs voisins démocratiques et prêts à utiliser la force militaire et d’autres actions agressives pour écraser les citoyens de pays tels que nous le voyons dans le détroit de Taiwan et en Ukraine.