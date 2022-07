Les États-Unis inquiets pour la sécurité de Zelensky

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan affirme que la Russie est “capable de presque tout”

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré vendredi que Washington s’inquiétait pour la sécurité personnelle du président ukrainien Vladimir Zelensky. Les États-Unis aident Zelensky à assurer sa sécurité, a ajouté Sullivan.

“La sécurité personnelle du président Zelensky est quelque chose qui nous concerne”, Sullivan a déclaré au Aspen Security Forum dans le Colorado. “C’est un leader en temps de guerre, face à un ennemi en Russie qui est impitoyable, brutal et capable de presque tout.”

“Le président Zelensky prend les précautions auxquelles on s’attendrait pour se protéger”, Sullivan a poursuivi, ajoutant que les États-Unis aidaient à “faciliter” la sécurité du dirigeant ukrainien, sans donner plus de détails.

Les États-Unis ont proposé d’évacuer Zelensky de Kiev lorsque la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine en février. Zelensky n’a pas accepté l’offre. Cette semaine, le parlement ukrainien a approuvé le limogeage d’Ivan Bakanov, le plus haut responsable du service de sécurité de l’État (le SBU). Zelensky a également limogé les chefs des départements du SBU dans cinq des régions du pays. Bakanov était un proche associé de Zelensky, et le couple travaillait ensemble depuis l’époque de ce dernier dans la comédie.

Lire la suite Le chef de la sécurité nationale limogé en Ukraine

Le président ukrainien a affirmé à plusieurs reprises que des assassins avaient menacé sa vie, et ses responsables ont déclaré à plusieurs reprises que la Russie avait l’intention de faire tuer le président. Moscou nie ces allégations, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, déclarant en avril que Zelensky “est le président de l’Ukraine”, et la Russie veut qu’il s’assoit et accepte ses conditions de paix.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’inquiétait de la baisse du soutien public à l’Ukraine chez lui, Sullivan a déclaré qu’il s’inquiétait “à propos de littéralement tout”, à l’exception du pipeline d’armes vers Kiev.

Le projet de loi d’aide militaire et économique de 40 milliards de dollars signé par le président américain Joe Biden en mai alloue “suffisamment de ressources pour faire circuler les armes pendant un certain temps”, Sullivan a déclaré, ajoutant que même si le soutien public à l’Ukraine diminuait, il y avait un “réservoir” de “soutien profond et durable” à la Maison Blanche et au Congrès.

Si les dizaines de milliards de dollars s’épuisaient, Sullivan a déclaré que “Il y aura un soutien bipartisan au Congrès pour réapprovisionner ces ressources si cela devenait nécessaire.”

Alors que Sullivan parlait à Aspen, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a annoncé que l’administration Biden enverrait une nouvelle tranche d’armes d’une valeur de 270 millions de dollars à l’Ukraine, dont quatre systèmes d’artillerie à roquettes HIMARS. Les États-Unis ont déjà donné à l’Ukraine une douzaine de ces plates-formes d’armes montées sur camion, bien que la Russie affirme en avoir détruit quatre au cours des trois dernières semaines.