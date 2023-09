Les États-Unis inquiets et impuissants alors que Kim de Corée du Nord arrive en Russie pour rencontrer Poutine

SÉOUL – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est arrivé en Russie pour des entretiens avec le président Vladimir Poutine, une situation qui rend l’administration Biden et son allié en Corée du Sud furieux mais impuissants à empêcher.

Les médias d’État nord-coréens et les responsables de la défense sud-coréens ont tous deux confirmé que M. Kim était entré en Russie en train mardi. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes à Moscou que M. Kim et M. Poutine se rencontreraient dans l’Extrême-Orient russe, avec des entretiens en tête-à-tête et entre délégations, ainsi qu’un dîner. Des photos de presse nord-coréennes montrant la délégation solitaire du dirigeant nord-coréen à bord du train montrent qu’elle comprend son ministre des Affaires étrangères et de hauts responsables militaires.

M. Poutine organise actuellement un événement régulier à Vladivostok, le Forum économique oriental, destiné à inciter les investissements dans les vastes espaces sous-développés de l’Extrême-Orient russe. Dans cette entreprise, une main-d’œuvre nord-coréenne abondante et bon marché pourrait vraisemblablement jouer un rôle. Mais M. Kim n’a jamais participé à un forum international, et des spéculations circulent à Séoul selon lesquelles la réunion bilatérale n’aurait pas lieu sur le site du forum mais dans la ville d’Ussuriysk, à environ 80 kilomètres au nord de Vladivostok.

Les analystes estiment que les deux hommes discuteront probablement d’un échange d’aide contre des armes : Pyongyang pourrait fournir des munitions d’artillerie, des roquettes tactiques et des munitions antichar aux forces russes combattant en Ukraine en échange d’une aide alimentaire, d’une aide énergétique et/ou d’une assistance en matière de des articles de haute technologie tels que les systèmes de propulsion nucléaire pour les sous-marins et les satellites.

Des personnalités sud-coréennes et américaines exigent – ​​en vain jusqu’à présent – ​​que la Russie et la Corée du Nord cessent et s’abstiennent : la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a averti que tout accord d’armement entre la Corée du Nord et la Russie « violerait directement un certain nombre d’accords de sécurité de l’ONU ». résolutions du Conseil » et que les États-Unis dénonceront et sanctionneront les individus et les entités travaillant à faciliter les accords.

Pourtant, ni les États-Unis, ni la Corée du Sud, ni leurs alliés et partenaires, ne sont en mesure de contraindre les dirigeants des deux États voyous à se plier à leur volonté. Et certains affirment que la politique consistant à ne pas maintenir les lignes de communication ouvertes avec Pyongyang sous la direction du président Biden et du président conservateur sud-coréen Yoon Suk Yeol porte une grande part de responsabilité.

« Les États-Unis ont imposé des sanctions et des pressions maximales sur la Russie et la Corée du Nord, alors de quel autre levier disposent-ils au-delà de la rhétorique ? » a déclaré Moon Chung-in, un universitaire de haut niveau qui a conseillé les gouvernements sud-coréens précédents en faveur d’un engagement avec le régime de Kim. « Il y a une pression maximale sur les deux pays, et aucune transaction commerciale ou humanitaire, donc au-delà de la rhétorique de l’avertissement, je ne pense pas que ces remarques auront un quelconque impact » sur M. Kim ou M. Poutine.

Des politiques géopolitiques plus vastes rapprochent Moscou et Pyongyang, a-t-il soutenu.

« L’Occident a tenté d’isoler la Russie, la Chine et la Corée du Nord, et les liens se resserrent donc entre ces pays », a déclaré M. Moon. « Le contexte de rivalité américaine avec la Chine, la guerre en Ukraine et les efforts internationaux visant à isoler la Russie ont favorisé la rencontre Poutine-Kim. »

Au-delà de la perspective d’un accord d’armement indispensable, Andrei Lankov, expert de la Corée du Nord à l’Université Kookmin de Séoul, a déclaré que le Kremlin envoie un signal au gouvernement Yoon en augmentant son soutien à l’OTAN et à l’Ukraine dans la guerre.

« Je pense que tout cela vise à donner l’impression que la Russie et la Corée du Nord vont entamer une coopération militaire, et le message s’adresse autant à Séoul qu’à Washington », a déclaré M. Lankov.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Séoul a vendu à la Pologne un énorme paquet d’armes d’une valeur de plus de 15 milliards de dollars et a transféré des centaines de milliers d’obus d’artillerie aux États-Unis.

Mais jusqu’à présent, elle a limité son aide à l’Ukraine aux produits non létaux. La loi sud-coréenne interdit la fourniture d’armes aux belligérants.

« Le message est que la Corée du Sud doit faire preuve de prudence avant de fournir une aide meurtrière à l’Ukraine », a déclaré M. Lankov. « Sinon, les Russes laissent entendre que les Nord-Coréens obtiendront des technologies de missiles et de sous-marins en guise de vengeance. »

Un responsable présidentiel sud-coréen a reconnu mardi à l’agence de presse Yonhap que Séoul surveillait de près le sommet Kim-Poutine, ajoutant : « Nous espérons que la Russie agira de manière responsable en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. »