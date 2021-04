WASHINGTON – L’administration Biden a déclaré mercredi qu’elle était troublée par les informations selon lesquelles la santé du chef de l’opposition russe Alexei Navalny s’était détériorée depuis son emprisonnement et a réitéré ses appels à sa libération immédiate.

Navalny, qui a été détenu en janvier dans un aéroport de Moscou, est en grève de la faim afin de forcer ses geôliers à donner accès à des soins médicaux extérieurs pour des douleurs au dos et aux jambes. Un avocat de Navalny a déclaré qu’il souffrait de deux hernies rachidiennes, AP a rapporté.

Le Kremlin a refusé de commenter son état de santé.

« Nous exhortons les autorités russes à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé. Tant qu’il est emprisonné, le gouvernement russe est responsable de sa santé et de son bien-être », a déclaré mercredi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors d’un briefing.

« Nous sommes avec des alliés et des partenaires partageant les mêmes idées pour appeler à sa libération immédiate ainsi qu’à la fin de la persécution de ses partisans », a-t-elle dit, ajoutant que l’emprisonnement de Navalny était « politiquement motivé » et une « grave injustice ».

Le groupe de défense des droits humains Amnesty International a déclaré mercredi à Reuters qu’il pensait que les autorités russes étaient essayant de tuer lentement Navalny pendant son emprisonnement.

Navalny, l’un des principaux critiques du président russe Vladimir Poutine, s’est envolé pour la Russie en janvier depuis Berlin, où il a passé près de six mois à se remettre d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques survenu en août. Il a été arrêté au contrôle des passeports et condamné plus tard à plus de deux ans de prison.

L’été dernier, Navalny a été évacué médicalement vers l’Allemagne d’un hôpital russe après être tombé malade à la suite d’informations selon lesquelles quelque chose avait été ajouté à son thé. Les médecins russes traitant Navalny ont nié que le critique du Kremlin avait été empoisonné et ont imputé son état comateux à une glycémie basse.

En septembre, le gouvernement allemand a déclaré que le dissident russe de 44 ans avait été empoisonné par un agent neurotoxique chimique, décrivant le rapport de toxicologie comme fournissant des «preuves sans équivoque». L’agent neurotoxique de qualité militaire appartenait à la famille de Novichok, qui a été développé par l’Union soviétique. Les tests de toxicologie menés en France et en Suède sont arrivés à la même conclusion.

Le Kremlin a nié à plusieurs reprises avoir joué un rôle dans l’empoisonnement de Navalny.

Le mois dernier, les États-Unis ont sanctionné sept membres du gouvernement russe pour l’empoisonnement présumé et la détention ultérieure de Navalny. Les sanctions sont les premières à viser Moscou sous la direction du président Joe Biden. L’administration Trump n’a pas pris de mesures contre la Russie au sujet de la situation de Navalny.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a écrit dans une déclaration séparée que les sanctions « enverraient un signal clair » à la Russie que l’utilisation d’armes chimiques et les violations des droits de l’homme ont de lourdes conséquences.

« Toute utilisation d’armes chimiques est inacceptable et contrevient aux normes internationales », a écrit Blinken.