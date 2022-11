Les États-Unis infligent une amende de 7,25 millions de dollars à Frontier Airlines et à d’autres pour les retards de remboursement des passagers

Les voyageurs regardent un tableau d’affichage montrant les vols annulés et retardés à l’aéroport international d’Orlando le week-end du Nouvel An, malgré des milliers d’annulations et de retards de vols à travers les États-Unis.

Le département américain des Transports a annoncé lundi avoir infligé une amende Compagnies aériennes frontalières et cinq transporteurs étrangers 7,25 millions de dollars pour les retards dans le remboursement des voyageurs dont les vols ont été annulés ou considérablement modifiés par la compagnie aérienne.

Les plaintes des passagers concernant les remboursements des compagnies aériennes ont augmenté au début de la pandémie lorsque les restrictions de voyage et les inquiétudes concernant Covid-19 ont fait chuter la demande de voyages aux niveaux les plus bas depuis des décennies.

Les plaintes concernant les remboursements des compagnies aériennes représentaient 87% des 102 560 plaintes enregistrées auprès du DOT en 2020 et environ 60% des 49 958 plaintes en 2021. Les voyageurs ont droit à un remboursement lorsque les compagnies aériennes annulent leurs vols, mais de nombreux clients se sont vu offrir des bons lorsque les compagnies aériennes ont réduit vols pendant la pandémie.

Le DOT et le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, se sont engagés à renforcer la protection des consommateurs contre les compagnies aériennes, en proposant des règles plus strictes pour les remboursements des voyageurs. Buttigieg s’est également disputé avec les compagnies aériennes sur les causes d’un pic de retards et d’annulations de vols ce printemps et cet été.

Frontier Airlines a été tenue de verser 222 millions de dollars de remboursements, a annoncé lundi le ministère des Transports. L’agence a infligé une amende de 2,2 millions de dollars au transporteur à très bas prix pour des retards dans le paiement des remboursements aux clients.

Frontier a réalisé un bénéfice de 31 millions de dollars au dernier trimestre sur des revenus de 906 millions de dollars, la demande de voyages et les tarifs poursuivant leur rebond depuis les profondeurs de la pandémie.

“Il ne devrait pas y avoir de mesure coercitive de la part du département américain des Transports pour obliger les compagnies aériennes à payer les remboursements qu’elles sont tenues de payer”, a déclaré Buttigieg lors d’un appel avec des journalistes lundi.

Il a dit que d’autres enquêtes étaient en cours. Blane Workie, avocat général adjoint du Bureau de la protection des consommateurs de l’aviation du DOT, a déclaré lors de l’appel qu’il n’y avait pas d’autres affaires en cours concernant des remboursements contre des compagnies aériennes américaines.

Le DOT a infligé une amende de 1,4 million de dollars à Air India, 1,1 million de dollars à TAP Portugal, 900 000 dollars à Aeromexico et El Al d’Israël et Avianca, basée en Colombie, à 750 000 dollars. Le DOT a déclaré que ces cinq compagnies aériennes devaient payer ensemble un peu plus de 400 millions de dollars en remboursements.

L’année dernière, le DOT a infligé à Air Canada une amende record de 4,5 millions de dollars pour retards de remboursement, dont plus de la moitié irait au remboursement des voyageurs.