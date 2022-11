Les États-Unis infligent des amendes de plus de 7 millions de dollars à des compagnies aériennes pour ne pas avoir remboursé

Air India s’est vu infliger la deuxième amende la plus importante, de 1,4 million de dollars, et TAP Air Portugal s’est vu infliger une amende de 1,1 million de dollars. Les trois transporteurs restants – Aeromexico, El Al et Avianca – paieront chacun moins d’un million de dollars. Y compris les sanctions annoncées lundi, le Bureau de la protection des consommateurs de l’aviation du ministère a infligé un montant record de 8,1 millions de dollars d’amendes en 2022.

Dans un communiqué, Frontier a déclaré avoir émis environ 100 millions de dollars dans ce qu’il a décrit comme des “remboursements de bonne volonté” qui n’étaient pas légalement requis. La compagnie aérienne ne paiera que 1 million de dollars sur l’amende de 2,2 millions de dollars, car le ministère des Transports l’a créditée pour avoir remboursé les passagers qui ont annulé des billets non remboursables au début de la pandémie.

L’annonce fait suite à des mois de plaintes croissantes de voyageurs concernant des retards de vol, des annulations et d’autres problèmes. Les compagnies aériennes ont connu une activité en plein essor depuis cet été, car de plus en plus de personnes ont déplacé leurs dépenses des biens vers les voyages et autres services après deux ans de pandémie. Beaucoup de gens ont été si désireux de voyager qu’ils ont été prêts à payer des prix de billets beaucoup plus élevés.

Au cours des derniers mois, la Transportation Security Administration a contrôlé en moyenne plus de deux millions de personnes par jour aux points de contrôle des aéroports, soit environ 95% de plus qu’au cours d’une période similaire en 2019.

Les amendes annoncées lundi font partie d’un effort continu du ministère des Transports pour demander des comptes à l’industrie. Cet été, par exemple, il a dévoilé un tableau de bord des consommateurs pour encourager les compagnies aériennes à s’engager à fournir des séjours à l’hôtel et des repas gratuits lorsque les voyages sont gravement perturbés. Le ministère a également proposé des règles plus strictes sur la manière dont les compagnies aériennes et les sites Web de recherche de voyages divulguent les frais pour des services tels que l’enregistrement des bagages et la sélection des sièges.