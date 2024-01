Les États-Unis inculpent trois personnes pour un complot présumé de meurtre contre rémunération visant à tuer un transfuge iranien dans le Maryland : NPR

basculer la légende Mandel Ngan/AFP via Getty Images

Le ministère américain de la Justice a annoncé lundi des accusations contre un ressortissant iranien et deux Canadiens, dont un membre du gang de motards Hells Angels, pour avoir prétendument comploté en vue d’assassiner un transfuge iranien vivant dans le Maryland.

L’acte d’accusation dévoilé devant un tribunal fédéral du Minnesota est au moins le troisième complot de meurtre contre rémunération basé en Iran poursuivi par le ministère de la Justice depuis 2022. Les cibles dans les affaires précédentes étaient l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, et un homme basé à New York. Journaliste irano-américain.

Les procureurs affirment que le dernier complot présumé a été orchestré par un ressortissant iranien, Naji Sharifi Zindashti, mais l’acte d’accusation n’accuse pas le gouvernement iranien d’avoir dirigé le projet.

Cependant, le département du Trésor américain a annoncé lundi des sanctions contre Zindashti et l’a décrit comme un trafiquant de drogue qui dirige un réseau qui cible les dissidents iraniens pour les assassiner et les kidnapper à la demande du gouvernement iranien.

Selon l’acte d’accusation, Zindashti a travaillé avec un co-conspirateur anonyme également basé en Iran pour planifier le meurtre de deux personnes vivant dans le Maryland. Les documents judiciaires n’identifient aucune des victimes prévues, mais ils indiquent que l’une des personnes avait déjà quitté l’Iran.

En janvier 2021, selon l’acte d’accusation, Zindashti a utilisé un service de communication crypté de bout en bout appelé SkyECC pour contacter Damion Ryan, un membre canadien du Hells Angels Motorcycle Club, pour discuter d’un emploi aux États-Unis.

Ryan a commencé à rassembler une « équipe d’hommes armés » pour se rendre dans le Maryland pour assassiner les deux individus. Des documents judiciaires indiquent que Ryan a contacté Adam Pearson, un Canadien qui vivait illégalement au Minnesota sous un faux nom.

Selon l’acte d’accusation, Ryan a déclaré à Pearson qu’il avait besoin de deux ou trois personnes, dont un chauffeur, et les deux hommes ont envoyé un SMS sur SkyECC au sujet de tirer sur les victimes dans la tête.

Pearson aurait dit à Ryan qu’il “s’assurerait de frapper ce type à la tête avec AU MOINS la moitié du clip” et qu’il dirait à ses contacts “nous devons effacer sa tête de son torse”.

Pendant ce temps, Zindashti et Ryan ont finalisé l’aspect financier du prétendu complot, se mettant d’accord sur un paiement de 350 000 dollars plus 20 000 dollars pour les frais de déplacement, selon les procureurs. Ryan a déclaré plus tard au co-conspirateur anonyme que “nous avons une équipe de 4 hommes prête”, indique l’acte d’accusation.

Le co-conspirateur a ensuite fourni des photographies d’un homme et d’une femme – les deux cibles visées – ainsi que deux cartes avec l’adresse connue des victimes dans le Maryland.

En mars 2021, le co-conspirateur a facilité le paiement de 20 000 $ à Ryan pour frais de voyage, indique l’acte d’accusation.

Cela n’explique pas comment le complot a finalement été déjoué.

Zindashti, Ryan et Peason font chacun face à un chef d’accusation de complot visant à utiliser le commerce interétatique pour commettre un meurtre contre rémunération. Pearson fait également face à deux accusations liées aux armes à feu.

Le ministère de la Justice affirme que Zindashti se trouverait en Iran. Ryan et Pearson sont tous deux actuellement incarcérés au Canada pour des infractions sans rapport, selon le ministère.