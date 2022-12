Les États-Unis inculpent Sam Bankman-Fried pour complot en vue de frauder les États-Unis, fraude électronique, fraude en valeurs mobilières et blanchiment d’argent

Sam Bankman-Fried, fondateur et directeur général de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, prend la parole lors de la réunion annuelle des membres de l’Institute of International Finance (IIF) à Washington, DC, le jeudi 13 octobre 2022.

Les procureurs fédéraux du district sud de New York ont ​​dévoilé les accusations portées contre le co-fondateur en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried, l’accusant de complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude en valeurs mobilières, des accusations autonomes de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique, de blanchiment d’argent et, de manière significative, de complot pour frauder les États-Unis et les réglementations sur le financement des campagnes.

Les huit chefs d’accusation constituent le fondement de la tentative des procureurs américains de poursuivre Bankman-Fried pour ses crimes présumés.

Les procureurs fédéraux affirment que Bankman-Fried s’était livré à des activités criminelles dès 2019.

Plusieurs chefs d’accusation de complot pour fraude électronique, fraude en valeurs mobilières, fraude sur marchandises et blanchiment d’argent ont été déposés contre l’ancien milliardaire.

Bankman-Fried a délibérément et sciemment “convenu avec d’autres pour frauder les clients de FTX.com en détournant les dépôts de ces clients et en utilisant ces dépôts pour payer les dépenses et les dettes d’Alameda Research”, lit-on dans l’acte d’accusation.

L’arrestation de Bankman-Fried a pris le public et les législateurs par surprise. Le calendrier accéléré suggère que les procureurs ont un niveau élevé de confiance pour obtenir une condamnation, a déclaré un expert juridique à CNBC.

À partir de 2020, les procureurs allèguent que le fondateur de FTX avait conspiré pour frauder le gouvernement fédéral en faisant des dons illégaux à des candidats politiques, en utilisant les noms d’autres personnes pour masquer et augmenter les dons politiques.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.