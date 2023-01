Les États-Unis inculpent 3 personnes pour avoir comploté pour tuer un journaliste irano-américain

Les procureurs américains ont accusé trois membres d’une organisation criminelle d’Europe de l’Est liée au gouvernement iranien d’avoir comploté en vue d’assassiner un journaliste et militant de nationalité américaine, a déclaré vendredi le procureur général Merrick Garland.

Rafat Amirov, Polad Omarov et Khalid Mehdiyev ont été inculpés de meurtre pour compte d’autrui et de blanchiment d’argent pour leur rôle dans le complot déjoué soutenu par Téhéran, a indiqué le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

“La victime a rendu public [the] les violations des droits de l’homme par le gouvernement iranien, le traitement discriminatoire des femmes, la suppression de la participation et de l’expression démocratiques, et le recours à l’emprisonnement arbitraire, à la torture et à l’exécution », a déclaré Garland.

Garland n’a pas nommé la victime présumée, mais Mehdiyev a été arrêté l’année dernière à New York pour avoir eu un fusil devant le domicile de Brooklyn du journaliste Masih Alinejad, un critique de longue date des lois iraniennes sur le port du couvre-chef qui a promu des vidéos de femmes violant ces lois sur les réseaux sociaux. médias.

Nous parlons à des dissidents iraniens au Canada et aux États-Unis que le FBI dit avoir ciblés par le régime.

La mission iranienne auprès des Nations unies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’année dernière, les procureurs américains ont accusé quatre Iraniens présumés être des agents du renseignement de Téhéran d’avoir comploté pour kidnapper un journaliste et militant basé à New York. Bien que la cible du complot n’ait pas été nommée, Reuters a confirmé qu’il s’agissait d’Alinejad.

“C’est la deuxième fois au cours des deux dernières années que ce bureau et nos partenaires du FBI ont déjoué des complots provenant de l’intérieur de l’Iran pour kidnapper ou tuer cette victime pour le “crime” d’exercer le droit à la liberté d’expression, à une pensée politique indépendante. , et à défendre les droits des opprimés et des privés de leurs droits à l’intérieur de l’Iran”, a déclaré l’avocat américain Damian Williams dans un communiqué.

Amirov a été arrêté jeudi et aura une audience préliminaire devant le tribunal fédéral de Manhattan plus tard vendredi. Omarov a été arrêté en République tchèque au début du mois.

Mehdiyev a plaidé non coupable d’un chef d’accusation de possession d’une arme à feu avec un numéro de série effacé. Il est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn en attendant son procès.

“Le comportement reproché montre jusqu’où les acteurs iraniens sont prêts à aller pour faire taire les critiques, voire tenter d’assassiner un citoyen américain sur le sol américain”, a déclaré le directeur du FBI, Christopher Wray, dans un communiqué.

Radio-Canada Le cinquième État a déjà détaillé des tentatives présumées de cibler des dissidents iraniens au Canada.

Alinejad a déjà parlé à CBC Pouvoir et politique d’être ciblé, le qualifiant de “comme un film d’horreur”.

En 2011, les États-Unis ont arrêté un homme qui, selon eux, était lié à un complot iranien visant à assassiner l’ambassadeur d’Arabie saoudite à Washington à l’époque dans un restaurant qu’il fréquentait dans la capitale.

Washington accuse Téhéran de soutenir le terrorisme et de rechercher des armes nucléaires, accuse l’Iran de nier.