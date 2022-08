Les États-Unis incluent la petite amie présumée de Poutine dans la dernière série de sanctions

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les États-Unis ont inclus la petite amie présumée du président russe Vladimir Poutine, Alina Maratovna Kabaeva, dans la dernière série de sanctions annoncées mardi.

Le département du Trésor a noté que Kabaeva, un ancien membre de la Douma d’État et gymnaste olympique de 39 ans, a “une relation étroite avec Poutine” et dirige actuellement le National Media Group, qui produit du contenu pro-Kremlin sur une gamme de plateformes. .

Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont déjà sanctionné Kabaeva, qui, selon le Wall Street Journal, est la mère d’au moins trois des enfants de Poutine.

L’OLIGARCHE RUSSE, CONNU COMME LE « CHEF DE POUTINE », VISÉ PAR DES SANCTIONS EST SUR LA LISTE DES PLUS RECHERCHÉS DU FBI

Alors que les sanctions pourraient faire une brèche dans le portefeuille de Poutine, son intérêt pour l’Ukraine l’emporte sur toute considération économique, selon Rebekah Koffler, ancienne officier de la Defense Intelligence Agency et auteur de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”.

“Sanctionner Kabayeva aura un certain impact sur les finances personnelles de Poutine car il garde sa fortune répartie sur les comptes bancaires de ses amis les plus proches et de sa famille. Mais Poutine est peut-être la personne la plus riche du monde, peut-être plus riche que Jeff Bezos, Bill Gates ou Elon Musc, avec son richesse allant de 100 milliards de dollars à 200 milliards de dollars“, a déclaré Koffler à Fox News Digital.

“Donc, sanctionner sa petite amie et mère de plusieurs de ses enfants ne changera presque certainement rien à sa politique et à sa stratégie envers l’Ukraine, les États-Unis ou l’Occident.”

D’autres personnes proches de Poutine ont également été frappées de sanctions ces derniers mois, dont deux de ses filles adultes, Mariya Poutina et Katerina Tinkonova.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Alors que des innocents souffrent de la guerre d’agression illégale de la Russie, les alliés de Poutine se sont enrichis et ont financé des modes de vie opulents”, a déclaré mardi la secrétaire au Trésor, Janet Yellen.

“Le département du Trésor utilisera tous les outils à sa disposition pour s’assurer que les élites russes et les facilitateurs du Kremlin soient tenus responsables de leur complicité dans une guerre qui a coûté d’innombrables vies.”