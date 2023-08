Les États-Unis imposeront des restrictions sur les fonds iraniens non gelés

Washington aura une « visibilité totale » sur la destination de l’argent, a déclaré la Maison Blanche

Les États-Unis maintiendront des restrictions sur 6 milliards de dollars d’actifs iraniens saisis qui doivent être libérés dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers en cours de développement, en vertu duquel Téhéran devrait libérer cinq Américains détenus.

Vendredi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a commenté l’arrangement, déclarant aux journalistes que les États-Unis surveilleraient de près où les ressources sont envoyées. Il a toutefois souligné que les pourparlers étaient en cours et a déclaré « l’affaire n’est pas conclue. »

« Essentiellement, les fonds ne sont accessibles que pour de la nourriture, des médicaments, du matériel médical qui n’auraient pas un double usage militaire », dit Kirby, ajoutant « il y aura un processus rigoureux de diligence raisonnable et des normes appliquées avec la contribution du département du Trésor américain. »

L’accord a été rapporté pour la première fois par plusieurs médias plus tôt cette semaine, qui ont noté qu’en plus de débloquer des milliards de fonds iraniens, Washington libérerait également cinq Iraniens actuellement enfermés dans des prisons américaines. Le président Joe Biden aurait approuvé le principe de l’accord.

La Maison Blanche a confirmé que les cinq Américains détenus en Iran sont désormais assignés à résidence, dont quatre ont récemment été libérés de la prison d’Evin à Téhéran. Trois des détenus ont été identifiés comme étant Siamak Namazi, Morad Tahbaz et Emad Shargi, tandis que les autres ont requis l’anonymat.

Les avoirs iraniens gelés sont stockés sur un compte restreint en Corée du Sud. Dans le cadre de l’accord, ils seraient transférés au Qatar, où l’Iran pourrait récupérer les fonds. Kirby a dit qu’il y aurait « pas d’empêchement » à cette transaction si un accord devait être finalisé.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a précédemment déclaré qu’un échange de prisonniers ne signifierait pas un allégement des sanctions pour l’Iran, insistant sur le fait qu’il ne recevrait que son « fonds propres » et que les actifs seraient limités à « à des fins humanitaires ».

Téhéran a appelé à plusieurs reprises à la fin des sanctions économiques américaines renforcées sous le président Donald Trump, qui s’est retiré d’un accord nucléaire conclu en 2015 entre l’Iran, les États-Unis et d’autres puissances mondiales. Alors que les pourparlers pour reprendre le pacte nucléaire en échange d’un allégement des sanctions sont en grande partie au point mort, Kirby a déclaré que les États-Unis « accueillir » toute mesure prise par l’Iran pour réduire son programme nucléaire.

L’accord émergent sur les prisonniers intervient au milieu des tensions croissantes dans le golfe Persique, où Washington a ordonné une série de déploiements militaires ces dernières semaines, notamment des avions de chasse F-35, un destroyer lance-missiles et d’autres navires de guerre. Plus tôt cette semaine, 3 000 marines et marins américains étaient stationnés dans la région pour « dissuader » Les forces iraniennes, a déclaré la marine américaine, accusant Téhéran de « harcèlement et saisies de navires marchands ».

