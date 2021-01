WASHINGTON – L’administration Trump a imposé des sanctions lundi à sept Ukrainiens – dont deux qui ont aidé l’avocat personnel du président Trump Rudolph W. Giuliani – pour avoir fait partie de ce qu’elle a appelé «un réseau d’influence étrangère lié à la Russie» qui a diffusé des «allégations frauduleuses et non fondées» à propos du président élu Joseph R. Biden Jr.au cours de la campagne 2020.

M. Giuliani s’est appuyé sur deux des Ukrainiens qui ont été pénalisés – Andrii Telizhenko et Kostiantyn H. Kulyk – alors qu’il cherchait à recueillir des informations préjudiciables et à forcer les enquêtes gouvernementales sur M. Biden et son fils, Hunter Biden, liés à l’Ukraine. Cet effort, qui avait le soutien du président, a conduit à la destitution de M. Trump en 2019 par la Chambre des représentants.

Les sanctions annoncées lundi découlent du travail des Ukrainiens avec Andriy Derkach, membre du Parlement ukrainien, qui a été la cible de sanctions par le département du Trésor l’année dernière et a été accusé d’être un agent russe et de répandre de la désinformation sur M. Biden. M. Derkach avait rencontré M. Giuliani en 2019.

Les Ukrainiens sanctionnés lundi ont été accusés dans un déclaration publié par le département du Trésor pour avoir aidé M. Derkach à «répandre des allégations trompeuses et non fondées selon lesquelles des responsables américains actuels et anciens se livraient à la corruption, au blanchiment d’argent et à une influence politique illégale en Ukraine.