Washington a accusé Téhéran de fournir des drones à Moscou et à des groupes militants au Moyen-Orient.

Le Département d’État américain a annoncé des sanctions contre quatre organisations iraniennes et un individu soupçonné d’être impliqué dans le développement et la production de drones, qui seraient fournis à la Russie et à des groupes militants du Moyen-Orient.

Dans un communiqué de presse publié lundi sur le site Internet du ministère, Washington a noté que ses dernières mesures étaient imposées en même temps que les sanctions de l’UE contre les individus et entités impliqués dans l’industrie iranienne des drones.

Les dernières cibles des sanctions américaines comprennent quatre entités associées à la société Rayan Roshd Afzar, ainsi qu’un dirigeant iranien de l’Iran Aviation Industries Organization – une filiale du ministère iranien de la Défense et de la logistique des forces armées, qui supervise les fabricants de drones, notamment Iran Aircraft Manufacturing Industrial. Société et Qods Aviation Industries.

La décision de Washington fait suite aux sanctions imposées par l’UE à un certain nombre de personnes et d’organisations iraniennes et nord-coréennes vendredi dernier. Bruxelles a accusé six individus et trois entités de la RPDC d’avoir fourni une assistance à la Russie et d’avoir généré des fonds pour des programmes nucléaires et balistiques illégaux, en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

L’UE a également imposé des restrictions au ministre iranien de la Défense, Mohammad Reza Ashtiani, ainsi qu’à neuf autres personnes physiques et morales, les accusant d’avoir fourni à la Russie des drones de fabrication iranienne qui auraient ensuite été utilisés contre des cibles en Ukraine.















L’Iran, quant à lui, a nié à plusieurs reprises les accusations de coopération avec la Russie dans le domaine militaire et a insisté sur le fait qu’il n’était pas partie au conflit ukrainien.

L’Occident a lancé des accusations similaires et imposé des sanctions à la Chine, affirmant qu’elle fournit « aide mortelle » en Russie. Pékin a également nié « sans fondement » revendications et a souligné que ce n’est ni le « créateur » ni partie prenante à la crise ukrainienne.

Moscou a également nié avoir utilisé des drones iraniens ou d’autres armes étrangères. Le Kremlin a insisté à plusieurs reprises sur le fait que toutes les armes utilisées par l’armée russe pendant le conflit ukrainien étaient produites dans le pays.